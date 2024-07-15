Парень и девушка застряли на горе в Павлодарской области (фото)
Опубликовано:
Спасатели Баянаула помогли молодым людям спуститься с горы - парень и девушка застряли на ней, когда стемнело, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как уточнили в ведомстве, в Павлодарской области парень 1997 года рождения и девушка 2000 года рождения поднялись в горы и после заката солнца не смогли самостоятельно спуститься.
На место незамедлительно выехали спасатели МЧС. С помощью альпинистского снаряжения с высоты 700 метров спасенные были спущены на землю.
Спасатели отметил, что за полтора часами до этого, они помогли спуститься 50-летнему мужчине, который поднялся на гору "Акбет" и не смог самостоятельно спуститься.
Подчеркивается, что все спасенные в медицинской помощи не нуждались.
Напомним, несколько недель назад турист из Караганды застрял на самой высокой горе в Акмолинской области. Самостоятельно спуститься ему уже помогли спасатели - спасательная операция заняла около двух часов.
Отметим, ранее в МЧС напомнили правила безопасности в горах:
- Изучите подробно свой маршрут.
- Избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей.
- Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м.
- При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни.
- Всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его.
- Следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2133885-paren-i-devushka-zastryali-na-gore-v-pavlodarskoy-oblasti-foto/