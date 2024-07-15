Парень и девушка застряли на горе в Павлодарской области (фото)

Спасатели Баянаула помогли молодым людям спуститься с горы - парень и девушка застряли на ней, когда стемнело, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как уточнили в ведомстве, в Павлодарской области парень 1997 года рождения и девушка 2000 года рождения поднялись в горы и после заката солнца не смогли самостоятельно спуститься.

На место незамедлительно выехали спасатели МЧС. С помощью альпинистского снаряжения с высоты 700 метров спасенные были спущены на землю.

Спасатели отметил, что за полтора часами до этого, они помогли спуститься 50-летнему мужчине, который поднялся на гору "Акбет" и не смог самостоятельно спуститься.

Подчеркивается, что все спасенные в медицинской помощи не нуждались.

Напомним, несколько недель назад турист из Караганды застрял на самой высокой горе в Акмолинской области. Самостоятельно спуститься ему уже помогли спасатели - спасательная операция заняла около двух часов.

Отметим, ранее в МЧС напомнили правила безопасности в горах:

Изучите подробно свой маршрут.

Избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей.

Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м.

При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни.

Всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его.

Следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.