Туристы из Астаны застряли на озере в Боровом на катамаране и сапборде (видео)
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Гостей из столицы спасли в Боровом - отдыхающие застряли на озере из-за больших волн на плавсредствах, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
Жители Астаны, отправившиеся на катамаране и сапборде в прогулку по озеру, не смогли вернуться на берег из-за больших волн.
Акмолинские спасатели обнаружили и спасли 5 человек, попавших в беду таким образом на акваториях курортной зоны, отметили в МЧС.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2135256-turisty-iz-astany-zastryali-na-ozere-v-borovom-na-katamarane-i-sapborde-video/