Туристы из Астаны застряли на озере в Боровом на катамаране и сапборде (видео)

Гостей из столицы спасли в Боровом - отдыхающие застряли на озере из-за больших волн на плавсредствах, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Жители Астаны, отправившиеся на катамаране и сапборде в прогулку по озеру, не смогли вернуться на берег из-за больших волн.

Акмолинские спасатели обнаружили и спасли 5 человек, попавших в беду таким образом на акваториях курортной зоны, отметили в МЧС.