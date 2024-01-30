Три школьницы рисковали жизнями ради красивых селфи в ВКО

В Усть-Каменогорске три школьницы забрались на крышу многоэтажки и позировали для фото на ее краю. Полицейские установили личности девочек и провели профилактические беседы с ними и их родителями, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП ВКО.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в минувшие выходные в социальных сетях распространилось видео, на котором три несовершеннолетние девочки делают фотографии, сидя на краю крыши многоэтажки.

В ходе разбирательств сотрудники полиции установили личности подростков. Ими оказались ученицы 6 класса одной из школ Усть-Каменогорска.

"Все девочки воспитываются в благополучных семьях, в учебном заведении их характеризуют с положительной стороны. Со слов самих несовершеннолетних, на крыше они пытались сделать красивые селфи", - пояснили в ДП ВКО.

С участницами видео и их законными представителями полицейские провели профилактические беседы.

Стражи порядка напомнили родителям, что они в ответе за несовершеннолетних детей и обязаны должным образом заниматься их воспитанием и контролировать, чем занимаются дети, так как это порой может быть небезопасно для самих подростков либо послужить негативным примером для других.

"В случае, если вы стали свидетелем подобных ситуаций, просим незамедлительно обращаться на канал 102", - призвали в департаменте полиции.

На официальном сайте МЧС спасатели предупреждают, что не стоит оставлять детей без присмотра взрослых. Кроме того, рекомендуется уделять большое внимание безопасности детей и регулярно проводить с ними беседы о мерах безопасности.

Напомним, осенью прошлого года в Актау подросток попал в реанимацию после падения с крыши недостроенной многоэтажки. По словам очевидцев, там он играл с друзьями. Под ним обвалилась плита перекрытия между двумя домами. 17-летний парень сорвался вниз и застрял между многоэтажками. Его высвободили прибывшие спасатели и передали медикам.

После двух дней в коме подросток пришел в сознание. Его отключили от аппарата ИВЛ. В медицинском учреждении дали оптимистичные прогнозы о выздоровлении юноши.