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Мотоциклист выехал на "встречку" и попал в аварию в Алматы (фото)

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Мотоцикл попал в аварию
Авария. Фото: Zakon.kz

Авария с участием мотоцикла и автомобиля произошла в Медеуском районе Алматы минувшим вечером - мотоциклист получил телесные повреждения, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматы.

По информации стражей порядка, ДТП произошло 22 июля в 21:35. Водитель мотоцикла ехал по улице Керей -Жанибек хандар и выехал на полосу встречного движения. В этот момент навстречу ему ехал автомобиль марки Zeekr.

Автомобиль попал в аварию
Авария. Фото: Zakon.kz

Произошло столкновение, в результате которого телесные повреждения получил мотоциклист.

Сотрудники районного УП расследуют произошедшее ДТП.

Мотоцикл попал в аварию
Авария. Фото: Zakon.kz

Как поясняется на сайте "Электронного правительства", в случае ДТП вам необходимо:

  1. удостовериться, что нет пострадавших; если есть, то вызвать скорую помощь;
  2. включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки;
  3. если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные - это может пригодиться при особых случаях;
  4. вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть (звонки бесплатные)) и страховых агентов (тел.: смотреть страховку).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  1. составить схему ДТП;
  2. протокол осмотра места ДТП;
  3. административный протокол; 
  4. отобрать объяснения;
  5. направить водителей на медицинское освидетельствование. 

Сотрудники дорожно-патрульной полиции так же проверяют все ваши документы, рисуют схему и просят отбуксировать транспортные средства в некоторых случаях, когда на месте ДТП транспортное средство затрудняет движения других автомобилей.

Далее сотрудник дорожно-патрульной полиции выдает вам бланк объяснительной на имя начальника управления местной полицейской службы.

Вы заполняете бланк, в нем обязательно необходимо указать ориентировочное время ДТП, пересечение улиц (напротив чего), госномер автомашины, направления движения и детальное описание происшествия, также номер полиса ОГПО. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2138412-motociklist-vyehal-na-vstrechku-i-popal-v-avariyu-v-almaty-foto/

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