Мотоциклист выехал на "встречку" и попал в аварию в Алматы (фото)
Опубликовано:
Авария с участием мотоцикла и автомобиля произошла в Медеуском районе Алматы минувшим вечером - мотоциклист получил телесные повреждения, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматы.
По информации стражей порядка, ДТП произошло 22 июля в 21:35. Водитель мотоцикла ехал по улице Керей -Жанибек хандар и выехал на полосу встречного движения. В этот момент навстречу ему ехал автомобиль марки Zeekr.
Произошло столкновение, в результате которого телесные повреждения получил мотоциклист.
Сотрудники районного УП расследуют произошедшее ДТП.
Как поясняется на сайте "Электронного правительства", в случае ДТП вам необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших; если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные - это может пригодиться при особых случаях;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть (звонки бесплатные)) и страховых агентов (тел.: смотреть страховку).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
Сотрудники дорожно-патрульной полиции так же проверяют все ваши документы, рисуют схему и просят отбуксировать транспортные средства в некоторых случаях, когда на месте ДТП транспортное средство затрудняет движения других автомобилей.
Далее сотрудник дорожно-патрульной полиции выдает вам бланк объяснительной на имя начальника управления местной полицейской службы.
Вы заполняете бланк, в нем обязательно необходимо указать ориентировочное время ДТП, пересечение улиц (напротив чего), госномер автомашины, направления движения и детальное описание происшествия, также номер полиса ОГПО.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2138412-motociklist-vyehal-na-vstrechku-i-popal-v-avariyu-v-almaty-foto/