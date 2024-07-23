Мотоциклист выехал на "встречку" и попал в аварию в Алматы (фото)

Авария с участием мотоцикла и автомобиля произошла в Медеуском районе Алматы минувшим вечером - мотоциклист получил телесные повреждения, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматы.

По информации стражей порядка, ДТП произошло 22 июля в 21:35. Водитель мотоцикла ехал по улице Керей -Жанибек хандар и выехал на полосу встречного движения. В этот момент навстречу ему ехал автомобиль марки Zeekr.

Авария. Фото: Zakon.kz

Произошло столкновение, в результате которого телесные повреждения получил мотоциклист.

Сотрудники районного УП расследуют произошедшее ДТП.

Авария. Фото: Zakon.kz

Как поясняется на сайте "Электронного правительства", в случае ДТП вам необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших; если есть, то вызвать скорую помощь; включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные - это может пригодиться при особых случаях; вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть (звонки бесплатные)) и страховых агентов (тел.: смотреть страховку).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.

Сотрудники дорожно-патрульной полиции так же проверяют все ваши документы, рисуют схему и просят отбуксировать транспортные средства в некоторых случаях, когда на месте ДТП транспортное средство затрудняет движения других автомобилей.

Далее сотрудник дорожно-патрульной полиции выдает вам бланк объяснительной на имя начальника управления местной полицейской службы.

Вы заполняете бланк, в нем обязательно необходимо указать ориентировочное время ДТП, пересечение улиц (напротив чего), госномер автомашины, направления движения и детальное описание происшествия, также номер полиса ОГПО.