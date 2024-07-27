Семье из Алматинской области во время отдыха понадобилась помощь спасателей
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Семье из Алматинской области понадобилась помощь спасателей для того, чтобы перебраться на берег реки Тургень, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МЧС.
По информации МЧС, в Енбекшиказахском районе Алматинской области, между селами Тургень и Каракемер, спасатели помогли семье из 4 человек.
МЧС опубликовало видео, на котором запечатлен момент спасения – на ролике видно, как спасатель держит на спине девочку и пытается перебраться через бурное течение.
"Силами республиканского оперативно-спасательного отряда с островка реки Тургень на берег переправили семью из четырех человек, которые отдыхали на островке.
Спасенные в медицинской помощи не нуждаются", - сообщили в МЧС.
Накануне мы сообщали, что 10-летнего ребенка спасли на Каспии в Мангистауской области - его унесло в море на надувном круге.
Сообщалось также, что недавно туристы из Астаны отправились на прогулку на катамаране по озеру в Бурабае, но вернуться на берег из-за больших волн самостоятельно не смогли. На помощь пришли спасатели.
Перед этим сообщалось, что на озере Алаколь в области Абай спасены четыре человека - двое взрослых и двое детей, которые не могли вернуться к берегу.
Ранее в МЧС напомнили правила безопасности на воде
- не купаться в запрещенных для купания местах;
- не нырять в воду с неизвестной глубиной;
- не заплывать за буйки;
- не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- не подплывать к водным транспортам.
МЧС просит неукоснительно соблюдать правила безопасности на воде!
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2140633-seme-iz-almatinskoy-oblasti-vo-vremya-otdyha-ponadobilas-pomoshch-spasateley/