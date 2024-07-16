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Отдыхающие в Бурабае астанчане уплыли на катамаране и не смогли вернуться к берегу

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Спасение туристов
Спасение туристов. Кадр из видео: instagram/aqmola_tjd

Туристы из Астаны отправились на прогулку на катамаране по озеру в Бурабае, но вернуться на берег самостоятельно не смогли. На помощь пришли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

В опасную для жизни ситуацию попали жители Астаны из-за резкого ухудшения погоды, сообщает пресс-служба ДЧС Акмолинской области.

"Туристы, отправившиеся на катамаране и сапборде на прогулку по озеру Большое Чебачье, из-за больших волн не смогли вернуться на берег. Попавших в беду обнаружили спасатели путем визуального наблюдения. Был организован выезд спасательной группы", - отмечается в сообщении ведомства в Instagram.

Катавшегося на сапборде в 500 метрах от берега подростка спасли с помощью конца Александрова и взяли на борт катера. Туристов на катамаране удалось обнаружить в километре от берега. Их взяли на буксир.

В итоге были спасены 5 человек.

В начале июля сообщалось, что на озере Алаколь в области Абай спасены четыре человека - двое взрослых и двое детей, которые не могли вернуться к берегу.

Ранее мужчину из-за ветра течением на доске для серфинга унесло в Каспийское море в Мангистауской области. Его спасли сотрудники МЧС во время патрулирования побережья. Он в медицинской помощи не нуждался.

Также двое мужчин пропали на Каспийском море во время катания на сапбордах. Поисковая операция продлилась восемь часов и завершилась обнаружением пропавших в 5 км от берега.

На Капшагайском водохранилище спасли двух человек. Во время прогулки по воде они заблудились, и у них сломался гидроцикл. Они не могли самостоятельно вернуться обратно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2135124-otdyhayushchie-v-burabae-astanchane-uplyli-na-katamarane-i-ne-smogli-vernutsya-k-beregu-video/

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