Ребенка унесло в Каспийское море на надувном круге (видео)
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10-летнего ребенка спасли на Каспии в Мангистауской области - его унесло в море на надувном круге во время купания, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Инцидент произошел в селе Курык в ходе проведения спасателями МЧС профилактических мероприятий на побережье Каспийского моря.
Как выяснилось, его унесло течением на надувном круге на 250 метров от берега. В медицинской помощи не нуждался.
Ранее в МЧС напомнили о безопасности на воде
- не купаться в запрещенных для купания местах;
- не нырять в воду с неизвестной глубиной;
- не заплывать за буйки;
- не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- не подплывать к водным транспортам.
МЧС просит неукоснительно соблюдать правила безопасности на воде!
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2139952-rebenka-uneslo-v-kaspiyskoe-more-na-naduvnom-kruge-video/