Ребенка унесло в Каспийское море на надувном круге (видео)

10-летнего ребенка спасли на Каспии в Мангистауской области - его унесло в море на надувном круге во время купания, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Инцидент произошел в селе Курык в ходе проведения спасателями МЧС профилактических мероприятий на побережье Каспийского моря.

Как выяснилось, его унесло течением на надувном круге на 250 метров от берега. В медицинской помощи не нуждался.

Ранее в МЧС напомнили о безопасности на воде

не купаться в запрещенных для купания местах;

не нырять в воду с неизвестной глубиной;

не заплывать за буйки;

не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;

не подплывать к водным транспортам.

МЧС просит неукоснительно соблюдать правила безопасности на воде!