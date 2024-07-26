Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Ребенка унесло в Каспийское море на надувном круге (видео)

Опубликовано:

Спасение мальчика
Спасение мальчика. Кадр из видео: МЧС РК

10-летнего ребенка спасли на Каспии в Мангистауской области - его унесло в море на надувном круге во время купания, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Инцидент произошел в селе Курык в ходе проведения спасателями МЧС профилактических мероприятий на побережье Каспийского моря.

Как выяснилось, его унесло течением на надувном круге на 250 метров от берега. В медицинской помощи не нуждался.

Ранее в МЧС напомнили о безопасности на воде

  • не купаться в запрещенных для купания местах;
  • не нырять в воду с неизвестной глубиной;
  • не заплывать за буйки;
  • не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
  • не подплывать к водным транспортам.

МЧС просит неукоснительно соблюдать правила безопасности на воде! 

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2139952-rebenka-uneslo-v-kaspiyskoe-more-na-naduvnom-kruge-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie