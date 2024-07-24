Пропавшего несколько дней назад мужчину нашли мертвым в Кызылорде
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Мужчину, который пропал несколько дней назад в Кызылорде, обнаружили мертвым - его искали сотрудники полиции ДЧС, волонтеры и местные жители. Информацию подтвердили в ДП региона, передает NUR.KZ.
Информацию об обнаружении тела пропавшего сообщила сотрудник фонда "Волонтеры Кызылорды" Ольга Чебакова на своей странице в Facebook.
Сообщалось, что 20 июля он вышел с работы, мужчина работал в Областной больнице Кызылодры, и пропал.
В департаменте полиции региона подтвердили информацию о том, что мужчина был найден мертвым.
"23 июля было обнаружено тело пропавшего человека. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований. В целях установления точной причины смерти мужчины назначена необходимая судебно-медицинская экспертиза и ожидается заключение данной экспертизы. Личность установлена. Следственные действия будут продолжены", - сообщили в ДП.
Что делать, если пропал человек?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично в ближайшем отделении.
Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:
- личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
- сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.
Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.
Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека. В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование — обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2138925-propavshego-neskolko-dney-nazad-muzhchinu-nashli-mertvym-v-kyzylorde/