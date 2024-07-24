Павлодарец погиб во время отдыха с другом

51-летнего мужчину, который утонул неподалеку от центрального пляжа в Павлодаре, нашли спустя 4 дня. По информации спасателей, горожанин отдыхал на берегу вместе с другом, передает NUR.KZ.

В ДЧС Павлодарской области рассказали, что мужчина отправился вместе с другом на отдых 20 июля. Находились в 500 метрах от центрального пляжа, но при этом в необорудованном месте для купания.

"Днем этот факт имел место. По рассказам очевидцев, они распивали спиртные напитки, он нырнул в воду и уже не выплыл", - сообщил офицер управления гражданской обороны ДЧС Павлодарской области Темирлан Жапалбай.

Поисками занимались водолазы, дно Иртыша проверяли при помощи эхолота. Сегодня, спустя 4 дня, удалось найти тело погибшего в 20 километрах от места происшествия.

В ДЧС отметили, что осложняло работу сильное течение и нулевая видимость под водой.

Напомним, 15 июня в Павлодарской области официально начался купальный сезон. В этот же день спасатели нашли тело утонувшего местного жителя. Погибшему парню было 20 лет.

По недавно озвученным данным спасателей, из-за несоблюдения правил безопасности на водоемах в текущем году в Павлодарской области погибли девять человек, из них двое несовершеннолетних.