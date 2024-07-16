Зимние горки до сих пор стоят в селах Павлодарской области

Зимние горки так и стоят, их не убрали на хранение в двух селах Успенского района Павлодарской области. Предприниматель выиграл конкурс на демонтаж и пропал, передает "Павлодар-онлайн".

В Успенке выполнить работы должен был алматинский подрядчик почти за миллион тенге. Договор подписали, но предприниматель на связь не выходит.

Горка установлена по соседству с детской площадкой. Конкурс на демонтаж объявляли трижды, но желающих разобрать конструкцию не нашлось.

Предпринимателей не устраивала сумма. Когда объявили конкурс на 960 тыс. тенге, заявки подали две фирмы. Выиграл подрядчик из Алматинской области, запросив на 1 тенге меньше, чем местная фирма.

Конкурс объявили в начале июня, договор заключили около двух недель назад, действовать он будет до 31 декабря. В документации на сайте госзакупок сказано, что подрядчик должен демонтировать горки в Успенке и Белоусовке. Если он повредит конструкции при разборке, восстанавливать обязуется за свой счет.

До холодов детали от горки должны храниться на складе, подыскать такой подрядчик должен на территории Успенского сельского округа. Зимой та же фирма должна установить горку обратно.

Сейчас все идет к тому, что деревянные конструкции просто дождутся зимы, не уезжая на склад. Аким сельского округа Сергей Саламацкий считает, что это неплохой вариант.

"Подрядчик не выходит на связь, хотя договор подписан. Поставщик алматинский, и мы никак не можем на него выйти. Обсуждаем, что с ним делать. Еще август, сентябрь, октябрь и надо уже собирать по новой. Будем с юристом консультироваться.

Может уже и не разбирать и сэкономить миллион бюджету. Вопрос это интересный, потому что местное сообщество было против, чтобы разобрать горку. Люди сказали, что надо законсервировать и пусть стоит. У подрядчика договор не только на разборку, но и на сборку горок к новому году", - рассказал Сергей Саламацкий.

Аким сельского округа упомянул, что после каждой повторной сборки страдает конструкция, при сборке которой использовались 200-миллиметровые гвозди. Горка, к слову, новая. Сам аким тоже не хотел, чтобы ее разбирали.

"Отдел ЖКХ мне составил письмо, что необходимо обеспечить безопасность детей. Мы горку огородили, написали объявление, что аттракцион не работает, чтобы не пользовались им. Видеокамера установлена, установлено освещение", - отметил сельский аким.

Сергей Саламацкий предположил, что осенью сумму договора уменьшат. Чтобы тот же подрядчик выполнил хотя бы часть работ по подготовки горки к зимнему сезону: при необходимости ремонтировал, заливал.

По словам очевидцев, на данный момент дополнительного ограждения вокруг горки нет, но на спуске натянули веревку.

Ранее в Усть-Каменогорске четырехлетний мальчик играл на детской площадке и застрял в горке. Родителям ребенка пришлось обратиться за помощью к спасателям. Сотрудники ДЧС ВКО с помощью специального инструмента разжали конструкцию и высвободили малыша.

А в Павлодаре мальчик застрял в металлическом кольце на детской площадке. Прохожие пытались помочь ребенку, но их усилия оказались тщетными. Прибывшие на место спасатели разрезали металлическое кольцо гидравлическим инструментом и извлекли мальчика.