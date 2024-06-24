Мужчина и женщина на гидроцикле оказались за несколько километров от берега на Капшагае

На Капшагайском водохранилище спасли двух человек - во время прогулки по воде они заблудились и у них сломался скутер, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Алматинской области.

По информации пресс-службы ведомства, в результате поисково-спасательных работ были найдены мужчина и женщина, медпомощь им не потребовалась.

Инцидент произошел 23 июня на Капшагайском водохранилище в Қонаеве.

"Как оказалось, мужчина и женщина были на скутере, они заблудились на водоеме на расстоянии 3-4 км от берега. У них сломался скутер, и они не могли самостоятельно вернуться обратно", - пояснили в ведомстве.

В поисково-спасательных работах были задействованы силы и средства ДЧС Алматинской области - 22 сотрудника и 8 плавсредств, а также 5 полицейских.

В ведомстве напомнили о важности соблюдения правил безопасности при использовании водного транспорта и необходимости проверки погодных условий перед выходом на воду.

Ранее сообщалось, что в Қонаеве были зафиксированы порывы ветра до 24 м/с, а на пляжах Капшагайского водохранилища произошел подъем воды под действием волн. При этом на территории города угрозы подтопления жилых домов и объектов не было.

Позже в акимате Алматинской области рассказали, что происходит на Капшагае после затопления пляжей из-за сильного ветра и волн. Отмечалось, что ситуация стабильная.