Чаще всего в выходные: тревожную статистику о гибели детей озвучили в МЧС Казахстана

В Казахстане с начала купального сезона утонуло 85 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС. При этом, по сравнению с прошлым годом выросла детская смертность на воде.

По информации МЧС, в Казахстане фиксируется тревожная динамика увеличения количества погибших на водоемах.

"Серьезную обеспокоенность вызывает резкий рост числа утонувших детей. Чаще всего несчастные случаи происходят в выходные дни. Пренебрежение правилами безопасности, купание в необорудованных местах и оставление детей без внимания зачастую оборачиваются трагедией.

Так, с начала купального сезона утонуло 85 человек, в том числе 35 детей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года гибель взрослых уменьшилась на 14%, детей –увеличилась на 20%", - сообщили в министерстве.

МЧС призывает казахстанцев соблюдать правила безопасности поведения на воде.

Сейчас в стране определено 4 598 мест, запрещенных для купания, где установлено 5 894 предупреждающих и запрещающих знаков. Утверждено 708 разрешенных мест массового отдыха.

"Купание в запрещенных местах не только опасно для жизни, но и приводит к административной ответственности в виде штрафа. Только по статье 412 Кодекса об административных правонарушениях на сумму более 18 миллионов тенге выписаны штрафы на 721 казахстанца.

За 45 дней спасатели предотвратили гибель 153 человек, из них 38 детей", - добавили в МЧС.

Ранее сообщалось, что недалеко от села Мерген в Западно-Казахстанской области утонули три несовершеннолетние девочки. Их искали порядка 70 человек.

Напомним, в СКО в старом русле реки Ишим спасатели вытащили из воды тела двух подростков. Позже появились подробности этого происшествия. Стало известно, что двоюродные братья прыгнули в воду с самодельного пирса, но не смогли выплыть.

Как помочь утопающему?

На официальном сайте МЧС РК опубликованы рекомендации по оказанию первой помощи при утоплении:

следует извлечь пострадавшего из воды, уложить животом на свое колено и дать воде стечь из дыхательных путей;

далее постарайтесь обеспечить проходимость верхних дыхательных путей, то есть очистите полость рта от посторонних предметов (слизь, рвотные массы и т.п.);

вызовите (самостоятельно или с помощью окружающих) скорую помощь;

определите наличие пульса на сонных артериях, реакции зрачков на свет, самостоятельного дыхания.

При наличии пульса и дыхания следует:

повернуть пострадавшего на живот;

перекинуть его через бедро (спинку стула, толстую ветку дерева и т.п.);

очистить полость рта: засунуть ему два пальца в рот как можно глубже и надавить на корень языка. Если после этого появились рвотные движения и кашель, то нужно удалить воду из легких и желудка, для чего в течение следующих 5-10 минут периодически давить на корень языка, пока вода не перестанет выделяться, при этом можно похлопывать ладонями по спине, а также несколько раз сжать с боков грудную клетку во время выдоха;

после удаления воды положить пострадавшего на бок или живот;

согреть пострадавшего;

наблюдать за пострадавшим, так как в любую минуту может произойти остановка сердца и потребуется реанимация.

Если пульс, дыхание и реакция зрачков на свет отсутствуют, постарайтесь провести сердечно-легочную реанимацию. Реанимацию нужно продолжать до прибытия медицинского персонала или до восстановления самостоятельного дыхания и сердцебиения. Если при осмотре пострадавшего естественное дыхание не обнаружено, необходимо провести искусственную вентиляцию легких.