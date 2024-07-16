Три девочки-подростка утонули в реке Урал в ЗКО

Недалеко от села Мерген в Западно-Казахстанской области утонули три несовершеннолетние девочки. Их искали порядка 70 человек, передает издание "Мой город".

По информации ДЧС ЗКО, 11 июля на берегу реки Урал недалеко от села Мерген Акжаикского района были найдены вещи девочек, которые пропали при неизвестных обстоятельствах. Отмечается, что купаться на этом месте было запрещено.

Через некоторое время спасатели извлекли из воды тела трех девочек. Двум из них было по 13 лет, а одной – 12. Детей искали порядка 70 человек и 20 единиц техники.

Как сообщили в Управлении здравоохранения ЗКО, смерть несовершеннолетних констатировал медработник врачебной амбулатории поселка Мерген.

Отмечается, что с начала купального сезона в регионе утонули уже шесть детей.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что в старом русле реки Ишим спасатели вытащили из воды тела двух подростков.

Позже появились подробности этого происшествия. Стало известно, что двоюродные братья прыгнули в воду с самодельного пирса, но не смогли выплыть.

Как помочь утопающему?

На официальном сайте МЧС РК опубликованы рекомендации по оказанию первой помощи при утоплении:

следует извлечь пострадавшего из воды, уложить животом на свое колено и дать воде стечь из дыхательных путей;

далее постарайтесь обеспечить проходимость верхних дыхательных путей, то есть очистите полость рта от посторонних предметов (слизь, рвотные массы и т.п.);

вызовите (самостоятельно или с помощью окружающих) скорую помощь;

определите наличие пульса на сонных артериях, реакции зрачков на свет, самостоятельного дыхания.

При наличии пульса и дыхания следует:

повернуть пострадавшего на живот;

перекинуть его через бедро (спинку стула, толстую ветку дерева и т.п.);

очистить полость рта: засунуть ему два пальца в рот как можно глубже и надавить на корень языка. Если после этого появились рвотные движения и кашель — удалить воду из легких и желудка, для чего в течение следующих 5-10 минут периодически давить на корень языка, пока вода не перестанет выделяться, при этом можно похлопывать ладонями по спине, а также несколько раз сжать с боков грудную клетку во время выдоха;

после удаления воды положить пострадавшего на бок или живот;

согреть пострадавшего;

наблюдать за пострадавшим, так как в любую минуту может произойти остановка сердца и потребуется реанимация.

Если пульс, дыхание и реакция зрачков на свет отсутствуют — постарайтесь провести сердечно-легочную реанимацию. Реанимацию нужно продолжать до прибытия медицинского персонала или до восстановления самостоятельного дыхания и сердцебиения.

Если при осмотре пострадавшего естественное дыхание не обнаружено, необходимо провести искусственную вентиляцию легких.