3 млн тенге выплатят семье погибшего работника в Жамбылской области
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В Жамбылской области прокуроры добились выплаты 3 млн тенге компенсации семье погибшего работника. Ранее предприниматель уклонялся от этого, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.
Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, в Кордайском районе был установлен факт уклонения работодателя от ответственности за жизнь и здоровье работника путем заключения с последним договора на оказание услуг вместо трудового договора.
"Применение указанной схемы позволило индивидуальному предпринимателю уклониться от уплаты компенсации семье работника, погибшего на рабочем месте", - отметили в надзорном органе Жамбылской области.
По иску прокуратуры Кордайского района был установлен факт трудовых отношений между обозначенными лицами с выплатой семье погибшего 3 млн тенге.
"В текущем году в рамках надзора за соблюдением трудового законодательства прокурорами региона были защищены права 14 651 лица, в том числе 1040 работникам выплачена задолженность по зарплате на 281 млн тенге", - отметили в прокуратуре Жамбылской области.
Как добавили в надзорном органе, согласно Трудовому кодексу заключение трудовых договоров между работниками и работодателем обязательно. Это позволяет работникам гарантировать защиту своих конституционных прав.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2134176-3-mln-tenge-vyplatyat-seme-pogibshego-rabotnika-v-zhambylskoy-oblasti/