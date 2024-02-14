Ступню оторвало рабочему во время чистки бетономешалки в Таразе (видео)

ЧП произошло на местном предприятии в Таразе, где серьезную травму ноги получил 24-летний сотрудник компании, передает телеканал Almaty.tv.

Как выяснили корреспонденты телеканала, ЧП произошло на предприятии в Таразе. 24-летний сотрудник работал в бетономешалке, когда она неожиданно включилась. Мужчина едва ли успел выбраться, но ему оторвало ступню.

Отмечается, что строительную машину, вероятно, запустил его коллега, и сейчас полиция проверяет правомерность его действий. По данному факту заведено уголовное дело.

Сам пострадавший находится сейчас в травматологии.

"Я находился внутри рабочего места. Производил чистку бетономешалки. И получилось так, что один человек запустил ее, и я пока выпрыгивал, так произошло", - поделился пострадавший Курванали Атаходжаев.

Пострадавшая сторона считает, что руководство предприятия, где и работал 24-летний парень, может отказать в выплате компенсации. Также поднимается вопрос с виновностью второго сотрудника, участника инцидента.

"Они семьями приходят к брату в больницу. Постоянно плачут, чтобы он их простил. В глубине души - да, возможно, он их простил. Но я, как его родная сестра, крайне недовольна этим. И не могу их простить, потому что брату моему, которому 24 года на данный момент, жить всю жизнь с одной ногой", - рассказала сестра пострадавшего Гузаль Сагаева.

Отмечается, что сейчас по данному факту заведено уголовное дело. К процессу подключилась и инспекция труда, которая проводит свое расследование.

"Сотрудниками полиции Жамбылской области по данному факту начато досудебное расследование по статье 156 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан, то есть "Нарушение правил охраны труда". В настоящее время назначены необходимые экспертизы для выяснения обстоятельств и причин инцидента", - отметил начальник Управления дознания ДП области Жанибек Данков.

В самой компании комментировать ситуацию отказались.

Согласно статье 156 УК РК, нарушение правил техники безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по организации или обеспечению соблюдения этих правил, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью, наказывается:

штрафом в размере до 160 МРП (552 тыс. тенге);

либо исправительными работами в том же размере;

либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов;

либо арестом на срок до 40 суток.

В случае, если данное нарушение повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, оно наказывается:

штрафом в размере до 200 МРП (690 тыс. тенге);

либо исправительными работами в том же размере;

либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов;

либо арестом на срок до 50 суток.

Лицо лишают права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Если нарушение повлекло по неосторожности смерть человека, то, согласно статье, оно наказывается:

ограничением свободы на срок до 5 лет;

либо лишением свободы на тот же срок.

Лицо могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

В конце декабря в правительстве РК озвучили показатели безопасности труда. Как отметил премьер-министр, ежегодно травмы на производстве получает почти 2 тыс. человек.

Напомним, в апреле 2023 года рабочий погиб при взрыве в котельной в области Жетiсу.

А в июле в Мангистауской области 31-летний работник погиб от удара током на рабочем месте. По факту смерти мужчины было заведено уголовное дело.

В августе 2023 года мы писали сразу о двух несчастных случаях на стройке в Астане. В одном из них мужчина упал с высоты 16-го этажа в вентиляционную шахту, в другом - двое фасадчиков упали с высоты 15-го этажа из-за обрыва троса монтажной люльки. Все они погибли.

Также в октябре прошлого года в Астане на одной из стройплощадок сорвались четверо промышленных альпинистов. Выжил только один из пострадавших.

Кроме того, за 2023 год сразу два крупных ЧП произошло на шахтах в Карагандинской области: на шахте имени Костенко, где в результате взрыва погибли 46 человек, а также на шахте Казахстанская, где погибли пятеро шахтеров.