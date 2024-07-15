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Уголовное дело из-за смерти ребенка в бассейне завела полиция Атырауской области

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Плавательный бассейн
Плавательный бассейн. Иллюстративное фото: pixabay.com

Днем в воскресенье в бассейне на стадионе "Мунайшы" утонула 10-летняя девочка. Трагедию прокомментировали в полиции области, передает NUR.KZ.

Как сообщается в Telegram-канале Atyrau Online, в воскресенье 14 июля в бассейн спорткомплекса "Мунайшы" пришла девушка с несовершеннолетней сестрой. Они взяли разовый билет на сеанс с 16:00 до 17:00.

"Несмотря на наличие бассейна для детей глубиной 1 м, ребенок каким-то образом оказался в секции для взрослых, где глубина бассейна составляет 2,5 м", – сообщили изданию в администрации центрального плавательного бассейна "Мунайшы".

Канал отмечает, что в спорткомплексе, где произошло ЧП, свыше 600 детей занимаются водными видами спорта. Бассейн реконструирован в 2019 году по олимпийским стандартам и разделен на восемь дорожек. Длина чаши – 50 метров, ширина – 21 метр, глубина – 2-5,5 метра. Центральный бассейн в 2020 году был передан в доверительное управление на 10 лет, пишет издание.

По данным источника, сейчас бассейн закрыт, идет допрос сотрудников.

В пресс-службе ДП Атырауской области корреспонденту NUR.KZ информацию подтвердили.

"В связи со смертью 10-летнего школьника 14 июля около 16:30 в бассейне стадиона "Мунайшы" зарегистрировано уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится комплексное расследование. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в Западно-Казахстанской области на прошлой неделе случилась трагедия - подросток 14-15 лет утонул на базе отдыха близ села Желаево. По словам очевидцев, юноша не умел плавать.

В мае несчастный случай произошел в Уланском районе Восточно-Казахстанской области - двухлетний малыш, оставшись без присмотра родителей, упал в воду и утонул.

В Актюбинской области в марте ребенок утонул в талой воде. В акимате рассказали, что двое детей играли рядом с местом, где собралась талая вода. 4-летний ребенок упал в эту воду, захлебнулся и погиб. Второй ребенок жив.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2133942-ugolovnoe-delo-iz-za-smerti-rebenka-v-basseyne-zavela-policiya-atyrauskoy-oblasti/

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