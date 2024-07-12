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Рабочий сорвался с 32-метровой высоты и выжил в Акмолинской области (видео)

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Спасательная операция в поселке Акмол
Спасательная операция в поселке Акмол. Кадр из видео: ДЧС Акмолинской области

В поселке Акмол рабочий сорвался с трубы котельной, получив открытый перелом ноги. Его спустили с помощью автокрана, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС области.

Как сообщается в официальном Instagram-аккаунте ДЧС Акмолинской области, в поселке Акмол Целиноградской области произошло ЧП на производстве.

При проведении ремонтных работ на трубе центральной котельной, где на высоте 32 метра расположена антенна мобильной связи, сорвался сотрудник сотовой компании.

Рабочий упал на строительную площадку, расположенную тремя метрами ниже. Пострадавший получил открытый перелом ноги.

Силами ДЧС Акмолинской области были проведены аварийно-спасательные работы, пострадавшего с помощью автокрана спустили на землю и передали бригаде скорой медицинской помощи, сообщает ведомство.

Напомним, ранее в июне в одной из школ Астаны женщина упала в лифтовую шахту. На помощь ей пришлось звать спасателей.

А позже ЧП на производстве произошло на Актюбинском заводе ферросплавов (АЗФ). Пятеро рабочих получили ожоги. Один от госпитализации отказался, другие получают лечение в травматологическом отделении.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2133369-rabochiy-sorvalsya-s-30-metrovoy-vysoty-v-akmolinskoy-oblasti-video/

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