Пятеро рабочих завода ферросплавов получили ожоги в Актобе

Вчера на Актюбинском заводе ферросплавов (АЗФ) произошел инцидент, в результате которого пострадали пять рабочих. Четверо из них госпитализированы, передает газета "Диапазон".

Сообщается, что несчастный случай произошел 19 июня.

По информации управления здравоохранения региона, вызов на скорую поступил в 16:02 от медсестры АЗФ. На место выехали две бригады.

"42-летний мужчина получил ожоги пламенем лица, обоих предплечий, его доставили в областную больницу, от госпитализации он отказался.

Четверых пострадавших с ожогами рук привезли в больницу в сопровождении медсестры АЗФ на служебном санитарном транспорте. У пациентов обожжено от 5 до 13 процентов тела, они получают лечение в травматологическом отделении", – рассказали в ведомстве.

При этом в ДЧС сообщили, что пожара на предприятии не было.

Как оказать первую помощь при ожогах?

По информации на сайте "Электронного правительства", жизнь пострадавшего, особенно если ожог тяжелый, зависит от быстро и правильно принятых мер. Поэтому до прибытия скорой помощи нужно немедленно начать оказывать первую помощь.

Всего различают четыре степени ожога:

покраснение кожи, припухлость; появление пузырей; образуется струп; обугливание ткани.

При ожогах 1 и 2 степени – пораженную поверхность необходимо охладить проточной водой 10-15 мин, а затем накрыть чистой тканью. При ожогах 3 и 4 степени необходимо прикрыть обожженную часть чистой влажной повязкой.

"Чем дольше не принимаются меры первой медицинской помощи, тем серьезнее будет травма человека", – отмечают авторы.

Так, для оказания первой помощи важно:

прекратить воздействие высокой температуры на пострадавшего, погасить пламя на его одежде, удалить пострадавшего из зоны поражения;

уточнить характер ожога (ожог пламенем, горячей водой, химическими веществами и т.д.), а также площадь и глубину. Пострадавшего завернуть в чистую простыню и срочно доставить в медсанчасть;

провести транспортную иммобилизацию, при которой обожженные участки тела должны быть в максимально растянутом положении;

при небольшом ожоге обожженный участок можно поместить под струю холодной воды из крана на 10-15 минут, при обширных ожогах этого делать нельзя;

одежду в местах ожога лучше разрезать и наложить вокруг ожога асептическую повязку, вату при этом накладывать нельзя;

при поражении пальцев переложить их бинтом;

обожженную часть тела зафиксировать, она должна находиться сверху;

при транспортировке раненого в лечебное учреждение обеспечить ему покой.

При этом запрещается:

оставлять пострадавшего одного;

наносить на обожженное место мазь, крем, растительное масло, присыпать порошками;

прокалывать пузыри;

снимать остатки одежды с ожоговой поверхности;

при ожоге полости рта давать пить и есть.

Снимать сгоревшие предметы одежды можно только в том случае, если они не прилипли к телу.

"После ждите приезда скорой помощи, постарайтесь дать пострадавшему противоболевые средства, если конечно они имеются", – подчеркивают специалисты.

Внимание! Данная справка носит лишь ознакомительный характер. Не следует прибегать к описанным методам лечения без предварительной консультации с врачом.