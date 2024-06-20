Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Пятеро рабочих завода ферросплавов получили ожоги в Актобе

Опубликовано:

Скорая помощь
Скорая помощь. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Вчера на Актюбинском заводе ферросплавов (АЗФ) произошел инцидент, в результате которого пострадали пять рабочих. Четверо из них госпитализированы, передает газета "Диапазон".

Сообщается, что несчастный случай произошел 19 июня.

По информации управления здравоохранения региона, вызов на скорую поступил в 16:02 от медсестры АЗФ. На место выехали две бригады.

"42-летний мужчина получил ожоги пламенем лица, обоих предплечий, его доставили в областную больницу, от госпитализации он отказался.

Четверых пострадавших с ожогами рук привезли в больницу в сопровождении медсестры АЗФ на служебном санитарном транспорте. У пациентов обожжено от 5 до 13 процентов тела, они получают лечение в травматологическом отделении", – рассказали в ведомстве.

При этом в ДЧС сообщили, что пожара на предприятии не было.

Как оказать первую помощь при ожогах?

По информации на сайте "Электронного правительства", жизнь пострадавшего, особенно если ожог тяжелый, зависит от быстро и правильно принятых мер. Поэтому до прибытия скорой помощи нужно немедленно начать оказывать первую помощь.

Всего различают четыре степени ожога:

  1. покраснение кожи, припухлость;
  2. появление пузырей;
  3. образуется струп;
  4. обугливание ткани.

При ожогах 1 и 2 степени – пораженную поверхность необходимо охладить проточной водой 10-15 мин, а затем накрыть чистой тканью. При ожогах 3 и 4 степени необходимо прикрыть обожженную часть чистой влажной повязкой.

"Чем дольше не принимаются меры первой медицинской помощи, тем серьезнее будет травма человека", – отмечают авторы.

Так, для оказания первой помощи важно:

  • прекратить воздействие высокой температуры на пострадавшего, погасить пламя на его одежде, удалить пострадавшего из зоны поражения;
  • уточнить характер ожога (ожог пламенем, горячей водой, химическими веществами и т.д.), а также площадь и глубину. Пострадавшего завернуть в чистую простыню и срочно доставить в медсанчасть;
  • провести транспортную иммобилизацию, при которой обожженные участки тела должны быть в максимально растянутом положении;
  • при небольшом ожоге обожженный участок можно поместить под струю холодной воды из крана на 10-15 минут, при обширных ожогах этого делать нельзя;
  • одежду в местах ожога лучше разрезать и наложить вокруг ожога асептическую повязку, вату при этом накладывать нельзя;
  • при поражении пальцев переложить их бинтом;
  • обожженную часть тела зафиксировать, она должна находиться сверху;
  • при транспортировке раненого в лечебное учреждение обеспечить ему покой.

При этом запрещается:

  • оставлять пострадавшего одного;
  • наносить на обожженное место мазь, крем, растительное масло, присыпать порошками;
  • прокалывать пузыри;
  • снимать остатки одежды с ожоговой поверхности;
  • при ожоге полости рта давать пить и есть.

Снимать сгоревшие предметы одежды можно только в том случае, если они не прилипли к телу.

"После ждите приезда скорой помощи, постарайтесь дать пострадавшему противоболевые средства, если конечно они имеются", – подчеркивают специалисты.

Внимание! Данная справка носит лишь ознакомительный характер. Не следует прибегать к описанным методам лечения без предварительной консультации с врачом.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2120634-pyat-rabochih-zavoda-ferrosplavov-poluchili-ozhogi-v-aktobe/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.