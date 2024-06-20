Пятеро рабочих завода ферросплавов получили ожоги в Актобе
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Вчера на Актюбинском заводе ферросплавов (АЗФ) произошел инцидент, в результате которого пострадали пять рабочих. Четверо из них госпитализированы, передает газета "Диапазон".
Сообщается, что несчастный случай произошел 19 июня.
По информации управления здравоохранения региона, вызов на скорую поступил в 16:02 от медсестры АЗФ. На место выехали две бригады.
"42-летний мужчина получил ожоги пламенем лица, обоих предплечий, его доставили в областную больницу, от госпитализации он отказался.
Четверых пострадавших с ожогами рук привезли в больницу в сопровождении медсестры АЗФ на служебном санитарном транспорте. У пациентов обожжено от 5 до 13 процентов тела, они получают лечение в травматологическом отделении", – рассказали в ведомстве.
При этом в ДЧС сообщили, что пожара на предприятии не было.
Как оказать первую помощь при ожогах?
По информации на сайте "Электронного правительства", жизнь пострадавшего, особенно если ожог тяжелый, зависит от быстро и правильно принятых мер. Поэтому до прибытия скорой помощи нужно немедленно начать оказывать первую помощь.
Всего различают четыре степени ожога:
- покраснение кожи, припухлость;
- появление пузырей;
- образуется струп;
- обугливание ткани.
При ожогах 1 и 2 степени – пораженную поверхность необходимо охладить проточной водой 10-15 мин, а затем накрыть чистой тканью. При ожогах 3 и 4 степени необходимо прикрыть обожженную часть чистой влажной повязкой.
"Чем дольше не принимаются меры первой медицинской помощи, тем серьезнее будет травма человека", – отмечают авторы.
Так, для оказания первой помощи важно:
- прекратить воздействие высокой температуры на пострадавшего, погасить пламя на его одежде, удалить пострадавшего из зоны поражения;
- уточнить характер ожога (ожог пламенем, горячей водой, химическими веществами и т.д.), а также площадь и глубину. Пострадавшего завернуть в чистую простыню и срочно доставить в медсанчасть;
- провести транспортную иммобилизацию, при которой обожженные участки тела должны быть в максимально растянутом положении;
- при небольшом ожоге обожженный участок можно поместить под струю холодной воды из крана на 10-15 минут, при обширных ожогах этого делать нельзя;
- одежду в местах ожога лучше разрезать и наложить вокруг ожога асептическую повязку, вату при этом накладывать нельзя;
- при поражении пальцев переложить их бинтом;
- обожженную часть тела зафиксировать, она должна находиться сверху;
- при транспортировке раненого в лечебное учреждение обеспечить ему покой.
При этом запрещается:
- оставлять пострадавшего одного;
- наносить на обожженное место мазь, крем, растительное масло, присыпать порошками;
- прокалывать пузыри;
- снимать остатки одежды с ожоговой поверхности;
- при ожоге полости рта давать пить и есть.
Снимать сгоревшие предметы одежды можно только в том случае, если они не прилипли к телу.
"После ждите приезда скорой помощи, постарайтесь дать пострадавшему противоболевые средства, если конечно они имеются", – подчеркивают специалисты.
Внимание! Данная справка носит лишь ознакомительный характер. Не следует прибегать к описанным методам лечения без предварительной консультации с врачом.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2120634-pyat-rabochih-zavoda-ferrosplavov-poluchili-ozhogi-v-aktobe/