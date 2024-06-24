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Мужчину нашли мертвым после отдыха с братом в Павлодарской области

Опубликовано:

Александр Моисеев
Александр Моисеев. Фото: instagram.com/poiskoviki_pavlodara_vita

31-летнего мужчину обнаружили мертвым в Иртыше в Павлодарской области. Сельчанин отправился с братом на отдых, но в итоге пропал. На поиски отправились спасатели и волонтеры, передает корреспондент NUR.KZ.

О пропаже Александра Моисеева сообщили волонтеры на своей странице в Instagram. Указали, что на Иртыше мужчина оказался вместе с братом. Лежал на спине на берегу, а после внезапно пропал.

После сообщения об исчезновении специалисты стали проверять окрестности и реку. Поиски начались 21 июня и лишь спустя три дня стало известно о судьбе молодого человека.

"В 05.30 утра силами оперативно-спасательного отряда ДЧС обнаружено и извлечено из воды тело мужчины 1992 года рождения, который 21 июня утонул во время купания в необорудованном месте в Железинском районе", - сообщили в ДЧС региона.

Напомним, 15 июня в Павлодарской области официально начался купальный сезон. В этот же день спасатели нашли тело утонувшего местного жителя. Погибшему парню было 20 лет. В ДЧС отметили, что он купался в запрещенном месте на реке Усолке.

Ранее на пляжах региона прошли рейды. Отдыхающим, которые не соблюдали правила безопасности на воде, выписали штрафы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2122854-muzhchinu-nashli-mertvym-posle-otdyha-s-bratom-v-pavlodarskoy-oblasti/

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