Отдыхающих наказали в Павлодарской области

В Павлодарской области на пляжах прошли рейды. Отдыхающим, которые не соблюдали правила безопасности на воде, выписали штрафы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, сотрудниками ДЧС, полиции, представителями управления образования и волонтерами проведены рейдовые мероприятия на воде.

"С отдыхающими были проведены профилактические беседы, разъяснены правила поведения во время летнего отдыха, вручены памятки", - рассказали в ДЧС Павлодарской области.

По факту нарушения правил безопасности на водоемах были приняты меры административного воздействия в отношении нескольких нарушителей. Были составлены три протокола по ст.412 КоАП "Нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах" с наложением штрафа на общую сумму 38 766 тенге.

Отметим, что по ст.412 КоАП РК нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах, совершенные лицом, ответственным за их соблюдение при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния, влекут штраф на физических лиц в размере 7 МРП (25 844 тенге), на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства - в размере 10 МРП (36 920 тенге), на субъектов среднего предпринимательства - в размере 20 МРП (73 840 тенге), на субъектов крупного предпринимательства - в размере 60 МРП (221 520 тенге).

Ранее Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области перечислил требования к местам массового отдыха и провел анализ проб воды у пляжей. Исследованные пробы воды соответствовали гигиеническим нормативам.