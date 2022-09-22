Студент-первокурсник умер в общежитии в Шымкенте

Стол с учебниками и кружками. Иллюстративное фото: pixabay.com

В общежитии одного из колледжей Шымкента ночью 22 сентября обнаружили тело студента первого курса. Информация об этом поступила в полицию. На место выехали правоохранители, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Ночью 22 сентября в дежурную часть УП Аль-Фарабийского района от бригады скорой помощи поступило сообщение об обнаружении в общежитии одного из колледжей Шымкента тела студента 1-го курса.

По словам очевидцев, один из жильцов ударил парня в грудь, а другой - в плечо. В результате ему внезапно стало плохо.

Студенты вызвали скорую помощь, однако прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть молодого человека.

В настоящее время стражи порядка проводят расследование по ст.106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Обстоятельства происшествия выясняются. По делу назначена судебно-медицинская экспертиза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1989158-student-pervokursnik-umer-v-obschezhitii-v-shymkente/