Студент-первокурсник умер в общежитии в Шымкенте
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В общежитии одного из колледжей Шымкента ночью 22 сентября обнаружили тело студента первого курса. Информация об этом поступила в полицию. На место выехали правоохранители, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.
Ночью 22 сентября в дежурную часть УП Аль-Фарабийского района от бригады скорой помощи поступило сообщение об обнаружении в общежитии одного из колледжей Шымкента тела студента 1-го курса.
По словам очевидцев, один из жильцов ударил парня в грудь, а другой - в плечо. В результате ему внезапно стало плохо.
Студенты вызвали скорую помощь, однако прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть молодого человека.
В настоящее время стражи порядка проводят расследование по ст.106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Обстоятельства происшествия выясняются. По делу назначена судебно-медицинская экспертиза.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1989158-student-pervokursnik-umer-v-obschezhitii-v-shymkente/