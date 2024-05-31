Пропавшего пастуха из Акмолинской области нашли мертвым в реке
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В Акмолинской области нашли мертвым 57-летнего пастуха, пропавшего больше недели назад – его тело обнаружили в реке Есиль, передает МИА "Казинформ".
Как пишет информагентство, ссылаясь на данные ДП Акмолинской области, вчера, 30 мая, завершились поиски 57-летнего Даулетбая Какеша, работавщего пастухом в одном из крестьянских хозяйств Жаркаинского района.
"После нескольких дней поисков тело мужчины обнаружено в реке Есиль", — сообщили в ведомстве.
Сейчас назначена экспертиза, по результатам которой будет принято окончательное процессуальное решение. Специалисты также устанавливают причины гибели акмолинца.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2109801-propavshego-pastuha-iz-akmolinskoy-oblasti-nashli-mertvym-v-reke/