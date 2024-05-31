Пропавшего пастуха из Акмолинской области нашли мертвым в реке

В Акмолинской области нашли мертвым 57-летнего пастуха, пропавшего больше недели назад – его тело обнаружили в реке Есиль, передает МИА "Казинформ".

Как пишет информагентство, ссылаясь на данные ДП Акмолинской области, вчера, 30 мая, завершились поиски 57-летнего Даулетбая Какеша, работавщего пастухом в одном из крестьянских хозяйств Жаркаинского района.

"После нескольких дней поисков тело мужчины обнаружено в реке Есиль", — сообщили в ведомстве.

Сейчас назначена экспертиза, по результатам которой будет принято окончательное процессуальное решение. Специалисты также устанавливают причины гибели акмолинца.