Поездка подростка с друзьями обернулась трагедией в Атырауской области

Сегодня в Атырауской области спасатели обнаружили тело 15-летнего подростка в разливе реки Урал возле поселка Индербор, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, вчера подросток 2009 года рождения, житель поселка Индербор, в дневное время уехал с друзьями на водоем и обратно не вернулся.

С тех пор спасатели проводили поисковые работы.

В результате около 02.20 ночи 29 мая тело подростка вытащили из воды и передали сотрудникам полиции.

"В настоящее время из-за повышения уровня воды в реке Урал вода вышла за пределы своего русла и распространилась по пойме. Установлено, что подростки купались в пойменной воде, где глубина составляла 170 см", - отметили в ведомстве.

В этой связи в ДЧС Атырауской области призвали соблюдать меры безопасности во время паводка и следить за детьми во время летних каникул.

"В настоящее время опасными считаются мусор, древесные отходы и другие вещества, поступившие с течением из-за повышения уровня воды и разлива в реке Урал. В этой связи ДЧС Атырауской области считает реку Урал опасной", - подчеркнули в ведомстве.

В начале мая несчастный случай произошел на озере Садыркол в Уланском районе Восточно-Казахстанской области. Двухлетний малыш, оставшийся без присмотра родителей, упал в воду и утонул.

А сегодня стало известно, что 12-летний ребенок сорвался со скалы в одном из микрорайонов Актау. Сейчас подросток находится в больнице с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга".