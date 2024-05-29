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Подросток сорвался со скалы в Актау

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Скалы
Скала. Иллюстративное фото: Real_Bolkan/Getty Images

12-летний ребенок сорвался со скалы в одном из микрорайонов Актау. Сейчас подросток находится в больнице, врачи рассказали о его состоянии, пишет местное издание "Лада".

Инцидент произошел утром 25 мая за гостиницей "Каспиан Ривера". Сообщается, что ребенок сорвался с высоты 3-4 метров.

По информации ДЧС, спасатели вместе с сотрудниками полиции донесли пострадавшего на носилках до кареты скорой помощи.

В управлении здравоохранения региона рассказали о полученных ребенком травмах.

"Бригада скорой помощи своевременно выехала на место происшествия и доставила ребенка на обследование в областную детскую больницу. Врачи сделали компьютерную томографию головного мозга. Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга. Общее состояние стабильное", - сообщили в ведомстве.

По информации медиков, ребенок в сознании и находится в травматологическом отделении детской больницы. Врачи отметили, что ребенок находится под постоянным наблюдением.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2108445-podrostok-sorvalsya-so-skaly-v-aktau/

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