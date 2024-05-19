Пропавшую девочку нашли мертвой на юге Казахстана: в полиции рассказали подробности

Вчера в Сарыагашском районе была найдена мертвой трехлетняя девочка, поиски которой продолжались три дня. В полиции рассказали подробности произошедшего, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Туркестанской области, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления криминальной полиции ДП Туркестанской области и ОП Сарыагашского района обнаружено тело пропавшей девочки в уличном туалете соседнего дома без признаков насильственной смерти.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. Каких-либо телесных повреждений на девочке нет. Выясняются все обстоятельства произошедшего, проинформировали в департаменте.

Правоохранители в очередной раз призвали казахстанцев доверять только официальным источникам и воздержаться от распространения недостоверной информации.

"Полицейские приносят свои искренние соболезнования родным и близким, а также выражают благодарность всем, кто принимал участие в поисковых мероприятиях", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что девочка пропала 16 мая в селе Сиргели Сарыагашского района Туркестанской области - утром, пока мама занималась хозяйством, девочка играла возле ворот, а потом бесследно пропала. К поискам ребенка подключились все полицейские района, спасатели, волонтеры и водолазы.

Сегодня утром стало известно, что девочку нашли мертвой.

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" сообщается, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение. Информация, которую нужно предоставить в полицию, следующая:

личные данные пропавшего — имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. Там обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Родителям следует придерживаться ряда правил, касающихся детей: