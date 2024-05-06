16-летний подросток погиб в Бурабае

В Сети появилась информация о гибели 16-летнего подростка в Бурабае во время экскурсии. Ее прокомментировали в Департаменте полиции Акмолинской области, передает NUR.KZ.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело.

"Предварительно установлено, что несовершеннолетний, взяв на прокат велосипед, совершил столкновение с деревом. От полученных травм скончался на месте происшествия", - пояснили в ДП Акмолинской области.

В настоящее время назначены экспертизы, расследование продолжается.

Ранее в одном из сел Жамбылской области в школьном уличном туалете умер 14-летний подросток. Несовершеннолетнего подозреваемого задержали и водворили в ИВС. В отношении руководства и преподавательского состава школы началось расследование.

Мать мальчика заявила, что ее сын погиб от избиения. Якобы руки распускал девятиклассник. Другие сельчане сообщили, что избиения старшеклассники в поселке практикуют регулярно. А за день до случившегося якобы с ножевым ранением в больницу попал еще один ученик.