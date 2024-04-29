Умер известный ученый Жайлаубай Кыдырбаев

На 77-м году жизни скончался известный казахстанский ученый, профессор Жайлаубай Кыдырбаев, передает NUR.KZ со ссылкой на Научно-исследовательский институт проблем биобезопасности.

27 апреля на 77-м году ушел из жизни выдающийся ученый, профессор Жайлаубай Кыдырбаев, сообщается на сайте института.

Жайлаубай Кыдырбаевич проработал в Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности почти 30 лет, из них более 15 лет заведовал лабораторией профилактики инфекционных болезней и внес огромный вклад в развитие вирусологии, эпизоотологии, патологической анатомии и организации производства вакцинных препаратов против опасных вирусных болезней животных и человека.

Кыдырбаев является автором более 200 научных трудов, в том числе 36 из них опубликованы в высокорейтинговых международных журналах, соавтор 37 изобретений и 24 нормативных документов вакцин.

Преподавал в Алматинском зооветеринарном институте, где в 1972 году начал карьеру в качестве ассистента кафедры зоологии, а в последующем дорос до должности доцента кафедры патологической анатомии.

Жайлаубай Кыдырбаев руководил и принимал участие в ряде проектов целевых республиканских научно-технических программ, посвященных разработке технологий изготовления вакцин против опасных вирусных болезней животных и человека.

В их числе: вакцины против пандемического гриппа А/H5N1 Kazfluvac и А/Н1N1 Refluvac, сезонного гриппа Kazfluvir, которые успешно прошли доклинические и клинические испытания в научных центрах Казахстана, России, и были зарегистрированы в МЗ РК. В последние годы внес значительный вклад в разработку векторных вакцин против бруцеллеза КРС, МРС, человека.

Напомним, в марте этого года ушел из жизни директор Национального центра материнства и детства, известный казахстанский врач-педиатр Бекбай Хайрулин. Ему было 63 года.

В апреле скончался известный государственный и общественный деятель Байгелди Омирбек. Он был первым председателем сената парламента Казахстана. Позже стало известно о смерти известного журналиста Гадильбека Шалахметова.