Умер известный казахстанский врач Бекбай Хайрулин

Ушел из жизни директор Национального центра материнства и детства, известный казахстанский врач-педиатр Бекбай Хайрулин, передает NUR.KZ со ссылкой на корпоративный фонд UMC.

Сообщение о кончине медика появилось на Facebook-странице корпоративного фонда "University Medical Center".

Сообщается, что Бекбай Еслямович Хайрулин скончался вчера, 25 марта. Ему было 63 года.

"Всегда открытый, доброжелательный и спокойный - он пользовался уважением и любовью среди коллег и пациентов. Всю свою жизнь Бекбай Еслямович посвятил бескорыстной помощи людям, и за время своей трудовой деятельности он внес неоценимый вклад как в развитие системы здравоохранения, так и в спасение множества жизней.

Коллектив UMC скорбит о невосполнимой утрате и приносит искренние соболезнования родным и близким Бекбая Еслямовича", - говорится в сообщении центров.

На сайте UMC указано, что Хайрулин Бекбай Еслямович – кандидат медицинских наук, доцент по специальности "медицина", врач высшей категории.

Закончил Астраханский государственный медицинский институт им. А.В. Луначарского по специальности "педиатрия".

С 2009 года занимал должности в группе компаний АО "Национальный медицинский холдинг":

директор АО "Национальный научный центр материнства и детства",

директор департамента управления и контроля клинической деятельности АО "Национальный медицинский холдинг».

главный клинический аудитор АО "Национальный медицинский холдинг".

начальник управления организации и контроля качества медицинской помощи АО "Республиканский научный центр неотложной медицинской помощи".

В разные годы работал участковым врачом, заведующим отделением патологии детей младшего возраста в детской больнице, ассистентом, позже доцентом кафедры, заведующим кафедрой детских болезней в государственной Медицинской академии Астаны, начальником управления организации и контроля качества медицинской помощи АО "Республиканский научный центр неотложной медицинской помощи".

Позже занимал должности главного педиатра Минздрава РК, начальника управления охраны здоровья матери и ребенка Департамента лечебно-профилактической работы, начальника управления контроля качества медицинских услуг Комитета по контролю в сфере оказания медицинских услуг, начальника управления контроля развития регионального здравоохранения МЗ РК, заместителя директора департамента Комитета по контролю в сфере оказания медицинских услуг МЗ РК по Астане.

С февраля 2019 года был заместителем председателя правления корпоративного фонда "University Medical Center".