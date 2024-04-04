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Умер известный казахстанский журналист Гадильбек Шалахметов

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Гадильбек Шалахметов
Гадильбек Шалахметов. Фото: assembly.kz

Ушел из жизни известный казахстанский журналист Гадильбек Шалахметов. Информацию о его смерти подтвердили агентству Kazinform в Академии журналистики Казахстана.

Шалахметову было 80 лет. Он скончался в Алматы.

Как сообщает издание, Гадильбек Шалахметов родился 9 июня 1943 года в Астраханской области.

Окончил Казахский политехнический институт, обучался также на Высших курсах сценаристов и режиссеров в Москве.

Шалахметов являлся известным публицистом, за годы своей работы он написал более 300 научных и публицистических трудов. Работал сценаристом.

Также, по информации издания, с 2009 года заведовал кафедрой телерадио и связей с общественностью факультета журналистики и политологии Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева.

Удостоен звания заслуженного деятеля Казахстана. Являлся также академиком Казахстанской национальной академии естественных наук.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2078627-skonchalsya-izvestnyy-kazahstanskiy-zhurnalist-gadilbek-shalahmetov/

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