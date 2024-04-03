Top.Mail.Ru
Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Скончался первый спикер сената Казахстана Байгелди Омирбек

Опубликовано:

Байгелди Омирбек
Байгелди Омирбек. Фото: t.me/senate_kz

Скончался известный государственный и общественный деятель Байгелди Омирбек. Он был первым председателем сената парламента РК, передает NUR.KZ со ссылкой на сенат.

Как сообщается в официальном Telegram-канале сената, Байгелди Омирбек ушел из жизни сегодня, 3 апреля, в Астане. 15 апреля ему исполнилось бы 85 лет.

Отмечается, что Байгелди Омирбек является первым председателем сената парламента Республики Казахстан. Этот пост он занимал с 1996 по 1999 год.

Байгелди Омирбек родился в 1939 году в селе Кзыл-Октябрь Джамбулской области (КазССР).

Начинал свой трудовой путь рабочим колхоза Кзыл-Октябрь Джамбулского района Джамбулской области.

В 1990 годы был председателем Джамбулского облисполкома, главой Жамбылской областной администрации, советником президента Казахстана.

Был депутатом сената парламента первого, второго, третьего и четвертого созывов.

В общей сложности проработал в сенате парламента более 16 лет.

"Информация о церемонии прощания будет сообщена дополнительно", - добавили в верхней палате парламента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2077910-skonchalsya-pervyy-spiker-senata-kazahstana-baygeldi-omirbek/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.