Скончался первый спикер сената Казахстана Байгелди Омирбек

Скончался известный государственный и общественный деятель Байгелди Омирбек. Он был первым председателем сената парламента РК, передает NUR.KZ со ссылкой на сенат.

Как сообщается в официальном Telegram-канале сената, Байгелди Омирбек ушел из жизни сегодня, 3 апреля, в Астане. 15 апреля ему исполнилось бы 85 лет.

Отмечается, что Байгелди Омирбек является первым председателем сената парламента Республики Казахстан. Этот пост он занимал с 1996 по 1999 год.

Байгелди Омирбек родился в 1939 году в селе Кзыл-Октябрь Джамбулской области (КазССР).

Начинал свой трудовой путь рабочим колхоза Кзыл-Октябрь Джамбулского района Джамбулской области.

В 1990 годы был председателем Джамбулского облисполкома, главой Жамбылской областной администрации, советником президента Казахстана.

Был депутатом сената парламента первого, второго, третьего и четвертого созывов.

В общей сложности проработал в сенате парламента более 16 лет.

"Информация о церемонии прощания будет сообщена дополнительно", - добавили в верхней палате парламента.