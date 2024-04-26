Пропавшего мужчину нашли мертвым в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске в районе ГЭС найдено тело пожилого мужчины, которого с 21 апреля искали полиция и волонтеры, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Восточно-Казахстанской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 21 апреля на канал "102" Иртышского ОП обратилась жительница областного центра, которая просила оказать содействие в поиске Сидорова Анатолия Яковлевича 1951 года рождения.

По словам женщины, он ушел из дома 20 апреля около 10 часов утра и пропал.

Данный факт был зарегистрирован в установленном порядке. Сотрудники полиции начали проводить поисковые мероприятия.

24 апреля 73-летнего мужчину обнаружили в районе Усть-Каменогорской ГЭС.

"В полицию поступило сообщение, что в районе Усть-Каменогорской ГЭС со стороны улицы Левобережной обнаружено тело ранее без вести пропавшего гражданина без видимых телесных повреждений. В настоящее время проводится досудебное расследование, назначены экспертизы", - рассказали в ДП ВКО.

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.