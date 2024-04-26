Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Пропавшего мужчину нашли мертвым в Усть-Каменогорске

Опубликовано:

Полицейские авто
Полиция. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Усть-Каменогорске в районе ГЭС найдено тело пожилого мужчины, которого с 21 апреля искали полиция и волонтеры, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Восточно-Казахстанской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 21 апреля на канал "102" Иртышского ОП обратилась жительница областного центра, которая просила оказать содействие в поиске Сидорова Анатолия Яковлевича 1951 года рождения.

По словам женщины, он ушел из дома 20 апреля около 10 часов утра и пропал.

Данный факт был зарегистрирован в установленном порядке. Сотрудники полиции начали проводить поисковые мероприятия.

24 апреля 73-летнего мужчину обнаружили в районе Усть-Каменогорской ГЭС.

"В полицию поступило сообщение, что в районе Усть-Каменогорской ГЭС со стороны улицы Левобережной обнаружено тело ранее без вести пропавшего гражданина без видимых телесных повреждений. В настоящее время проводится досудебное расследование, назначены экспертизы", - рассказали в ДП ВКО.

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

  • личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2091920-propavshego-muzhchinu-nashli-mertvym-v-ust-kamenogorske/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.