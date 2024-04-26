Пропавшего мужчину нашли мертвым в Усть-Каменогорске
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В Усть-Каменогорске в районе ГЭС найдено тело пожилого мужчины, которого с 21 апреля искали полиция и волонтеры, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Восточно-Казахстанской области.
Как сообщает пресс-служба ведомства, 21 апреля на канал "102" Иртышского ОП обратилась жительница областного центра, которая просила оказать содействие в поиске Сидорова Анатолия Яковлевича 1951 года рождения.
По словам женщины, он ушел из дома 20 апреля около 10 часов утра и пропал.
Данный факт был зарегистрирован в установленном порядке. Сотрудники полиции начали проводить поисковые мероприятия.
24 апреля 73-летнего мужчину обнаружили в районе Усть-Каменогорской ГЭС.
"В полицию поступило сообщение, что в районе Усть-Каменогорской ГЭС со стороны улицы Левобережной обнаружено тело ранее без вести пропавшего гражданина без видимых телесных повреждений. В настоящее время проводится досудебное расследование, назначены экспертизы", - рассказали в ДП ВКО.
Что делать, если пропал человек
На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.
Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:
- личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
- сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.
В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.
Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2091920-propavshego-muzhchinu-nashli-mertvym-v-ust-kamenogorske/