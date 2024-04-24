Мужчину насмерть придавило стеной дома в Петропавловске

В Петропавловске местного жителя придавило стеной при разборе частного дома. Мужчина скончался, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Северо-Казахстанской области.

По информации пресс-службы ведомства, днем 23 апреля, в 15.05, поступило телефонное сообщение о том, что на улице Партизанская в Петропавловске придавило стеной 49-летнего мужчину.

"Мужчина скончался на месте происшествия", - отметили в ДП СКО.

Факт внесен в ЕРДР по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".

Ранее стало известно, что житель Туркестанской области трагически погиб, помогая отправить гуманитарный груз в пострадавшие от паводков регионы. Мужчина выгружал вещи, когда одна из грузовых машин наехала прямо на него. У погибшего остались жена и семеро детей.

Ранее в Алматы погиб электрик, который подключал частный дом к электроснабжению. Мужчина был поражен током, когда проводил работы, не согласованные со стороны управления и АО "Алатау Жарык Компаниясы".

А в Алматинской области штатный электрик получил удар током во время ремонтных работ в колонии №57. Прибывшие сотрудники скорой помощи констатировали смерть мужчины.