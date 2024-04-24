Мужчина погиб при отправке гуманитарного груза в пострадавшие от паводков регионы Казахстана

Житель Туркестанской области трагически погиб, помогая отправить гуманитарный груз в пострадавшие от паводков регионы - мужчину придавило грузовиком, передает телеканал "Алматы".

Как рассказали журналистам очевидцы произошедшего, мужчина помогал выгружать инертные материалы из большегрузов. В какой-то момент одна из закрепленных грузовых машин сорвалась и наехала прямо на него.

От полученных травм мужчина скончался на месте. У него остались жена и семеро детей.

"Я спросила его, обязательно ли ему нужно ехать. На что он ответил да. Я должен поехать и не оставаться в стороне. Я должен помочь стране и народу. В тот день, помню, у него было очень хорошее настроение, он весь сиял. Все эти дни для меня были кошмарным сном", - вспоминает супруга погибшего Сара Алибекова.

"После того, как он выгрузил свою машину, начал помогать товарищам. После этого одна машина соскользнула с платформы и наехала на Кайырбека. Он умер до прибытия скорой", - рассказал сосед погибшего Бакытжан Гусеинов.

По факту смерти казахстанца начато расследование.