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Помощь хирурга понадобилась двум женщинам, пострадавшим на остановке в Актобе (видео)

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Осколки на остановке в Актобе
Осколки на остановке в Актобе. Кадр из видео: t.me/diapazonnews

В Актобе рекламный щит рухнул на крышу остановки, из-за чего пострадали три женщины, двум из которых потребовалось хирургическое вмешательство, передает телеканал КТК.

Как сообщает телеканал, ЧП произошло накануне вечером, когда женщины ждали автобус и на них неожиданно рухнула конструкция.

В итоге двум из трех пострадавших женщин в Актобе потребовалось медпомощь: им наложили швы на голову, третья отделалась ссадинами.

В причинах произошедшего теперь разбирается полиция, а медики считают, что женщины еще легко отделались.

"Обратились с жалобами на наличие ран в области темени – у двоих. У третьей просто ушиб. Двум были наложены швы, обработка раны, и все трое отпущены на амбулаторное лечение", — отметил травматолог Актюбинской областной многопрофильной больницы Баглан Рахметов.

Накануне сообщалось, что в Актобе во время установки рекламного щита часть конструкции рухнула на крышу остановки. Пострадали три женщины. Их госпитализировали.

В полиции региона сообщили, что по данному факту началось досудебное расследование по факту выполнения работ, либо оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Источник: КТК

В ноябре прошлого года из-за шквального ветра в Астане рекламный баннер возле "MEGA SILKWAY" сорвался и травмировал пожилую жительницу столицы. Женщина была госпитализирована.

Также в Астане в декабре прошлого года стекло автобусной остановки рухнуло на пожилую пару, стоящую рядом. Мужчина получил перелом бедра. Женщина была направлена на амбулаторное лечение.

Сообщалось, что представители районного акимата поддерживают связь с пострадавшими, а подрядной организацией будет выплачена компенсация пострадавшим.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2087396-pomosch-hirurga-ponadobilas-dvum-zhenschinam-postradavshim-na-ostanovke-v-aktobe-video/

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