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Эзотерика

22-летнего рабочего зажало вагонами в Экибастузе

Опубликовано:

Парень стоит на железнодорожных путях
Парень на рельсах. Иллюстративное фото: pxhere.com

Полиция начала расследование по факту гибели 22-летнего парня на экибастузской ГРЭС-1. Момент гибели парня попал на камеры, передает агентство Kazinform.

Видеоролик завирусился в соцсетях.

На кадрах видно, как рабочий заходит в пространство между двумя вагонами, один из них откатывается назад. Парень оказывается на несколько секунд зажат между двумя вагонами.

Когда спустя несколько минут, вагон отъезжает, видно, что рабочий еще жив. Он садится, но потом снова падает. От полученных травм 22-летний казахстанец умер, спасти его не удалось.

Издание отмечает, что трагический инцидент произошел еще в начале апреля, но известно о нем стало лишь сейчас. По неподтвержденным данным, погибший был стажером на предприятии.

Сейчас управление труда и полиция приступили к расследованию.

"Полицией города Экибастуза по факту нарушения правил охраны труда проводится досудебное расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам экспертизы и заключения инспекции труда будет принято процессуальное решение", — сообщили в правоохранительных органах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2086085-22-letnego-rabochego-zazhalo-vagonami-v-ekibastuze/

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