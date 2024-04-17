Рекламный щит упал на остановку в Актобе: госпитализированы три человека (видео)

Сегодня вечером в Актобе во время установки рекламного щита часть конструкции рухнула на крышу остановки. Пострадали три женщины, передает газета "Диапазон".

По данным Департамента полиции Актюбинской области, инцидент произошел сегодня на проспекте А. Молдагуловой в районе ЖК "Золотой квартал".

Сообщается, что при установке рекламного щита на стеклянную крышу остановки обрушилась часть конструкции. Осколки крыши упали на трех женщин, которые ждали автобус.

"Пострадавших госпитализировали. Началось досудебное расследование по факту выполнения работ, либо оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности", – заявили в полиции.

Отметим, согласно статье 306 УК РК, выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а равно неправомерная выдача или использование официального документа, удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение вреда здоровью человека, наказываются штрафом в размере до 160 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Те же деяния, если они:

совершены в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для малолетних;

повлекли по неосторожности причинение вреда здоровью двух или более лиц, –

наказываются штрафом в размере до 5 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.