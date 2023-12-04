Пожилая пара пострадала при обрушении остановки в Астане (видео)

В Астане вчера стекло автобусной остановки рухнуло на людей, стоящих рядом. В результате происшествия пострадали два человека. Инцидент прокомментировали в УОЗ и акимате столицы.

Видео с места происшествия опубликовал Instagram-паблик Astana_pokazhet. Судя по кадрам, от сильного ветра стекло остановки обрушилось на двух человек, которые стояли рядом.

В описании к публикации говорится, что пострадавшими оказались пожилые люди.

"Родители стояли около остановки, и от ветра стекло остановки обрушилось на них, в результате чего папа получил перелом бедра, и завтра планируется операция", – говорится в посте.

Внимание! Видео содержит шокирующие кадры. Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18-ти лет.

В пресс-службе УОЗ Астаны корреспонденту NUR.KZ сообщили, что пострадавших госпитализировали в Многопрофильную городскую больницу №1.

"На основании комплексного обследования и коллегиального осмотра, пациент c травмой госпитализирован в стационар.

Состояние пациента стабильное. На сегодня назначено оперативное лечение.

Второй пациент направлен на амбулаторное лечение и наблюдение по месту территориального прикрепления поликлиники города", – рассказали в управлении.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе акимата района Алматы, на остановке Шу в направлении улицы Айнаколь из-за сильного порывистого ветра отошли стекла с крепления, после чего упали и разбились.

"В результате пострадали два человека. У мужчины – закрытый перелом шейки правого бедра, госпитализирован в отделение политравмы МГБ№1. Женщина была обследована, ей оказана необходимая помощь. Направлена на амбулаторное лечение.

В срок до 8 декабря текущего года будут проведены ремонтно-восстановительные работы остановочного комплекса и установлены новые стекла", – рассказали в ведомстве.

Напомним, вчера в Астане синоптики прогнозировали снегопад и усиление ветра.

Также в МЧС объявили штормовое предупреждение и сообщили, что в столице сегодня ожидаются метель, гололед и ветер с порывами до 15-20 м/с, а временами – 25 м/с.