Женщина умерла на улице в Усть-Каменогорске

Пожилую женщину без признаков жизни обнаружили прохожие на набережной имени Славского в Усть-Каменогорске вчера, 15 апреля. В ДП ВКО прокомментировали происшествие, передает YK-news.kz.

Как сообщает издание, в первую очередь очевидцы вызвали скорую помощь. Медики констатировали смерть. Стало известно, что женщине было 69 лет.

Сотрудники скорой помощи передали информацию о случившемся в полицию. В пресс-службе ДП ВКО прокомментировали происшествие.

"Назначены экспертизы. По предварительной информации, у пенсионерки произошла остановка сердца", - пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что прибывший из Туркестанской области для оказания помощи в борьбе с паводком командир отделения ДЧС скончался на севере Казахстана. Причиной смерти был назван острый инфаркт миокарда.

В конце марта во время турнира по Nomad MMA в Актау погиб 17-летний спортсмен. Мероприятие проходило в спортивном комплексе "Батыр". В федерации Nomad MMA Мангистауской области отметили, что перед началом турнира тренер при подаче заявки предоставил медицинскую справку, подтверждающую готовность участника к соревнованиям.

По словам наставника спортсмена, предварительной причиной смерти стала остановка сердца. Как стало известно, погибший был чемпионом мира по кикбоксингу. Между тем полиция возбудила уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.