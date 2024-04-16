Женщина умерла на улице в Усть-Каменогорске
Опубликовано:
Пожилую женщину без признаков жизни обнаружили прохожие на набережной имени Славского в Усть-Каменогорске вчера, 15 апреля. В ДП ВКО прокомментировали происшествие, передает YK-news.kz.
Как сообщает издание, в первую очередь очевидцы вызвали скорую помощь. Медики констатировали смерть. Стало известно, что женщине было 69 лет.
Сотрудники скорой помощи передали информацию о случившемся в полицию. В пресс-службе ДП ВКО прокомментировали происшествие.
"Назначены экспертизы. По предварительной информации, у пенсионерки произошла остановка сердца", - пояснили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что прибывший из Туркестанской области для оказания помощи в борьбе с паводком командир отделения ДЧС скончался на севере Казахстана. Причиной смерти был назван острый инфаркт миокарда.
В конце марта во время турнира по Nomad MMA в Актау погиб 17-летний спортсмен. Мероприятие проходило в спортивном комплексе "Батыр". В федерации Nomad MMA Мангистауской области отметили, что перед началом турнира тренер при подаче заявки предоставил медицинскую справку, подтверждающую готовность участника к соревнованиям.
По словам наставника спортсмена, предварительной причиной смерти стала остановка сердца. Как стало известно, погибший был чемпионом мира по кикбоксингу. Между тем полиция возбудила уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2085569-zhenschina-umerla-na-ulitse-v-ust-kamenogorske/