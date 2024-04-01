Смерть подростка на турнире MMA в Актау: озвучены новые подробности (видео)

Вчера во время турнира по Nomad MMA в Актау погиб 17-летний спортсмен. Подробности трагедии рассказал тренер погибшего юноши, передает телеканал "Астана".

17-летний спортсмен погиб во время турнира Nomad MMA в Актау. Трагедия произошла прямо на татами.

Происшествие попало на видео. На кадрах, как сообщает телеканал, видно, что юноша почувствовал себя плохо прямо во время поединка, а за секунду до удара противника спортсмен и вовсе потерял равновесие.

По информации Федерации ММА, медперсонал спорткомплекса "Батыр" сразу на месте оказал спортсмену первую помощь. Позже к месту соревнований прибыла и "скорая". Однако спасти спортсмена не удалось.

По словам тренера 17-летнего спортсмена, до самого момента трагедии юноша успел одержать победу в первом бое за 20 секунд. Но в середине второго раунда второго боя он почувствовал недомогание, жаловался на тошноту.

Несмотря на плохое самочувствие, спортсмен выразил готовность и дальше продолжать бой.

По словам тренера, предварительной причиной смерти спортсмена стала остановка сердца. Отмечается, что погибший был чемпионом мира по кикбоксингу.

Между тем полиция возбудила уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

"Сейчас, говорит, я выйду, первое место возьму. Ходил - все нормально. Я уже внизу сидел, я уже спустился. Он спустился, его друг Альмир уже надел перчатки - все… вышел, первый раз провел, подошел, второй раунд… и на втором раунде все", - рассказал тренер погибшего спортсмена Эльвин Агаев.

Напомним, накануне во время турнира по Nomad MMA в Актау погиб 17-летний спортсмен. Мероприятие проходило в спортивном комплексе "Батыр".

В федерации Nomad MMA Мангистауской области прокомментировали трагедию. Сообщается, что перед началом турнира тренер при подаче заявки предоставил медицинскую справку, подтверждающую готовность участника к соревнованиям.