17-летний парень погиб на турнире MMA в Актау

Вчера во время турнира по Nomad MMA в Актау погиб 17-летний спортсмен. Мероприятие проходило в спортивном комплексе "Батыр". В федерации Nomad MMA Мангистауской области прокомментировали трагедию, передает Lada.kz.

Как сообщает издание, трагический случай произошел 31 марта во время областного чемпионата среди детей, юношей, молодежи и взрослых по Nomad MMA.

В социальной сети появилось видео поединка погибшего спортсмена с соперником. В конце схватки юноша падает без сознания.

В федерации Nomad MMA Мангистауской области сообщили, что 17-летнего спортсмена, несмотря на работу медперсонала спорткомплекса и сотрудников скорой помощи, не удалось спасти.

"С глубокой скорбью сообщаем, что ушел из жизни один из участников областного чемпионата по Nomad MMA. Во время поединка 17-летний спортсмен упал. Первую помощь спортсмену оказал медицинский персонал спортивного комплекса "Батыр", на место происшествия прибыла скорая помощь, но, к сожалению, юношу не удалось спасти.

Перед началом турнира тренер при подаче заявки предоставил медицинскую справку, подтверждающую готовность участника к соревнованиям. Горький исход несчастного случая стал неожиданностью и шоком для всех нас. В настоящее время идет расследование, в рамках которого компетентные органы изучают все обстоятельства произошедшего. Мы выражаем глубокие соболезнования", - сообщили в федерации.

По информации официального сайта Ассоциации боевых искусств Казахстана, NOMAD - стиль смешанных единоборств, который был создан в Казахстане в 2005 году. Сегодня в федерации NOMAD состоит более 13,5 тыс. занимающихся подростков и проводится большая работа по развитию региональных федераций, которые открылись во многих регионах страны. Стиль NOMAD известен и признан членами Евразийской Конвенции боевых искусств, в которую входят 15 стран-участниц.

"Главной целью стиля NOMAD является массовое вовлечение детей и юношей республики в физическую культуру и спорт, ограждение от пагубного влияния криминальной и религиозно-экстремисткой идеологий и формирование, в конечном итоге, высокого чувства казахстанского патриотизма", - сообщается на сайте Ассоциации боевых искусств Казахстана.

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