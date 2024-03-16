Скандал разгорелся в Алматинской области из-за фермы, где погиб ребенок (видео)

На ферме в селе Кемертоган в Алматинской области погиб 6-летний ребенок - он упал в резервуар. Местные жители требуют закрыть хозяйство, где производят козье молоко, передает Almaty.tv.

Люди говорят, что не в первый раз жалуются госорганам на то, что работники выбрасывают туши убитых животных прямо в черте жилого массива. В результате по всему населенному пункту стоит отвратительный запах.

По словам сельчан, они неоднократно просили владельцев фермы принять меры, но безрезультатно.

"Стоит трупный запах, запах навоза, животный запах, которым невозможно дышать. Трупы животных на их территории разбросанные лежат. Невозможно открыть окно, так как вонь невыносимая", - возмутилась жительница села Кемертоган Аида Байгаипова.

"Из-за того, что забор ненадежный, ребенок полез туда и утонул. Там есть большие резервуары. 3-4 резервуара есть больших, в которых ребятня решила покататься. Ребенку было 6 лет, он умер", - рассказала другая сельчанка Жулдыз Акимбаева.

Местные власти заявили, что ферма работает законно, поэтому они бессильны что-либо предпринять.

"Сначала нужно выяснить, как люди вообще купили здесь участки под жилой сектор, чтобы построить дома. Изначально эта территория была назначена для крестьянских хозяйств. А ферма появилась раньше домов", - сообщил заместитель акима Иргелинского сельского округа Аркен Кенжебай.

По словам руководителя управления СЭК Карасайского района Айгуль Сатыбековой, в пределах своей компетенции ведомством были проведены лабораторно-инструментальные замеры атмосферного воздуха.

"Хочу отметить, что в ходе замеров были проведены исследования на аммиак и сероводород, которые содержаться в воздухе. По результатам - несоответствия не было выявлено", - пояснила она.

Сельчане написали заявление в полицию. Специалисты говорят, что, скорее всего, проблема в нарушении санитарной зоны - дома стоят слишком близко к ферме. Однако все они построены законно. Теперь разбираться в проблеме будет специальная комиссия с участием всех причастных сторон.

Напомним, ранее жители села близ Кольсая в Алматинской области заявили, что бизнесмены сливают нечистоты из септика в реку. По их мнению, это может привести к отравлению скота или сходу оползня.

Как стало известно, один из предпринимателей вину признал, его оштрафовали на 1,5 млн тенге, саму гостиницу закрыли на месяц. Он сообщил, что ассенизаторы не приезжают к нему из-за того, что комплекс находится высоко. По его словам, он вместе с другими бизнесменами купил ассенизатор, но на всех его не хватает. Предприниматели говорят, что более 10 лет просят власти провести центральную канализацию.

А жители хозяйства Береке в Алматинской области пожаловались на перебои с электричеством, отсутствие дорог и воды. Люди живут в населенном пункте, у которого даже нет статуса села.