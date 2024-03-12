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Эзотерика

Ребенок получил травму в детском саду в Атырауской области

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Ребенок плачет
Ребенок плачет. Иллюстративное фото: vitapix / Getty Images

Двухлетний ребенок получил травму глаза в детском саду в Атырауской области. Малыша госпитализировали в районную больницу. В обстоятельствах разбирается полиция, передает "Ак Жайык".

Как сообщает издание, инцидент произошел 5 марта в детском саду в селе Сафон Курмангазинского района.

На данный момент двухлетний малыш находится на лечении в хирургическом отделении районной больницы с травмой глаза. Остается неизвестным, каким образом ребенок получил травму.

По информации полиции, возбуждено уголовное дело, назначена судебно-медицинская экспертиза. Также изучается видео с камер наблюдения и проводится опрос сотрудников детского сада и очевидцев.

Напомним, в феврале в социальных сетях распространилось видео, на котором было запечатлено, как женщина грубо хватает и ударяет ребенка. Как выяснилось, инцидент произошел в одном из детских садов в Костанае. В городском отделе образования заверили, что воспитатель уже уволен по статье.

Позже оказалось, что сотрудница детского сада не первый раз подняла руку на детей. В Сети появился еще один ролик с этой же женщиной. Как стало известно, воспитателем она проработала восемь лет.

Также сообщалось, что двухлетняя девочка получила ожоги второй степени в частном детсаду в Актау. По словам матери, травму ее ребенку нанесли при подмывании. Родители написали заявление в полицию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2066838-rebenok-poluchil-travmu-v-detskom-sadu-v-atyrauskoy-oblasti/

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