Тело замерзшей насмерть россиянки нашли в Щучинске

Вчера утром в Щучинске нашли тело замерзшей насмерть девушки. Погибшая была гражданкой РФ. Полиция назначила экспертизы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Информация о происшествии появилась в Instagram-аккаунте Aqmolive.

Как сообщили авторы поста, ссылаясь на собственные источники, 11 марта около 7 утра в Щучинске в направлении лагеря Балдаурен возле шлагбаума было обнаружено тело девушки.

"Татьяна Михайлова, 1997 года рождения, накануне в обеденное время ушла кормить бродячих собак. Она – гражданка РФ, последние два года проживала в Щучинске с парнем", – говорится в сообщении.

Как утверждает молодой человек, Татьяна звонила ему накануне в 19:00 и просила приготовить ей горячую ванну, так как она сильно замерзла. Она сообщила, что скоро придет домой, но после этого на связь уже не выходила.

По его словам, спиртными напитками девушка не злоупотребляла, на учетах не состояла.

Инцидент прокомментировали представители ДП Акмолинской области. Стражи порядка подтвердили, что 11 марта в Щучинске было обнаружено тело молодой женщины 1997 года рождения.

"При проведении первичного осмотра трупа каких-либо телесных повреждений не обнаружено, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам экспертизы будет принято окончательное процессуальное решение.

Предварительно установлено, что причиной смерти является переохлаждение организма", – заявили в полиции.

Напомним, в конце января сообщалось, что в ВКО двух мужчин в пути застала снежная буря, они сбились с пути. Один из них погиб, а второй нуждался в медицинской помощи из-за обморожения конечностей. Спасатели искали пострадавших несколько дней.

Также в конце января прошлого года мужчина насмерть замерз в Алматы.

Как избежать обморожения?

Врачи одной из столичных поликлиник предупреждают, что обморожение представляет собой повреждение какой-либо части тела под воздействием низких температур. При длительном пребывании вне помещения, особенно при высокой влажности и сильном ветре, обморожение можно получить даже осенью и весной при температуре воздуха выше нуля.

Главной задачей при оказании первой помощи является быстрое восстановление нарушенного кровообращения и обменных процессов.

Профилактика обморожений:

Для обеспечения нормального тока крови следует перед выходом на мороз одевать свободную одежду. Самый подходящий костюм для мороза – костюм "капусты", позволяющий воздуху оставаться между слоями одежды, причем верхний слой не должен пропускать влагу. Обувь должна быть просторной, носки – чистыми и сухими, не вызывающими дискомфорт при ходьбе. Сильно потеющие ноги требуют повышенного внимания. Спастись от обморожения в этом случае помогут теплые стельки и шерстяные носки, впитывающие большее количество влаги. Выходя на улицу, необходимо надеть варежки, шапку, шарф. Кожу лица лучше смазать специальным кремом, а щеки и подбородок – закрыть шарфом. Украшения из металла лучше оставить дома, так как они остывают быстрее и существует риск их прилипания к коже, что может стать причиной болей и холодовых травм кожных покровов. К тому же, кольца могут создавать препятствие току крови в конечностях.

"Пораженные участки тела нельзя смазывать жиром или мазями – это усугубляет охлаждение и может травмировать кожу. Тем более нельзя кожу растирать снегом. Если же отмороженные участки кожи на ощупь твердые, нечувствительные и ломкие – немедленно вызывайте "скорую помощь", – предупреждают медики.