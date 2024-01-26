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Найдено тело насмерть замерзшего мужчины в ВКО

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Спасатели ДЧС ВКО обнаружили тело пропавшего мужчины
Поиски. Фото: ДЧС ВКО

В Восточно-Казахстанской области найдено тело мужчины. Он замерз насмерть в снежной буре, заставшей его в пути. Поиски продолжались несколько дней силами полиции, спасателей и местных жителей, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 25 января в ходе поисковых мероприятий полицейскими совместно с сотрудниками ДЧС в местности неподалеку от села Ушбулак Курчумского района обнаружено тело ранее пропавшего мужчины.

"В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - отметили в ДП ВКО.

Иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

Напомним, полицейские и спасатели несколько дней искали в районе зимовки Сарытау тело мужчины, который заблудился в снежной буре и замерз насмерть.

Поиски осложнялись большим количеством снега в районе происшествия. В нем утопала даже высокопроходимая техника. В работе также участвовали местные жители, которые хорошо знают местность.

Трагедия произошла, когда двое мужчин, возвращаясь на лошадях из села Ушбулак на участок Сарытау, попали в снежную бурю и заблудились. Из-за непогоды им пришлось заночевать в дороге. Один из них погиб, а второй нуждался в медицинской помощи из-за обморожения конечностей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2057752-naydeno-telo-nasmert-zamerzshego-muzhchiny-v-vko/

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