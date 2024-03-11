"Занимался серфингом": подробности смерти казахстанца в Индии сообщили в МИД

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров во время брифинга рассказал подробности смерти казахстанца в Индии, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным официального представителя МИД РК, 10 марта казахстанцы обратились в посольство Казахстана в Индии, сообщив, что их несовершеннолетний сын находится в тяжелом состоянии в больнице.

"Нам удалось узнать, что 5 марта молодой человек упал в воду во время занятий серфингом. Его спасли, но до 10 марта он находился в больнице.

Врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, 10 марта он скончался. Мы оказываем помощь родным. Консул находится на связи c родителями. Ведутся переговоры с авиакомпанией и ритуальной компанией, чтобы в ближайшее время доставить тело в Казахстан. Оформляются все документы", - заявил Айбек Смадияров.

Напомним, в сентябре 2023 года стало известно о смерти 18-летнего туриста в Таиланде, в котором позже опознали пропавшего казахстанца.

В МИД сообщали, что молодой человек на протяжении нескольких месяцев находился в Таиланде, вел собственный блог о путешествиях, в которых участвовал с 15 лет.

В том же месяце стало известно о гибели казахстанской журналистки в Турции. Вместе с девушкой погибла ее двухлетняя дочь.

Как позже сообщили в МИД РК, казахстанка стала участницей смертельного ДТП, произошедшего во время экскурсии на сафари-джипе с открытым верхом.

В феврале 2023 года на острове Пхукет в Таиланде скончался казахстанский музыкант Дархан Джунусбеков, известный как Darkhan Juzz. Он попал в ДТП, находясь за рулем мопеда.

За месяц до этого, в январе 2023 года, гражданка Казахстана погибла в Италии в результате ДТП.