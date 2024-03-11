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Эзотерика

Ребенок получил ранение мозга из-за упавшего на него зеркала в Актюбинской области

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Разбитое зеркало в раме
Разбитое зеркало. Иллюстративное фото: fotocelia / Getty Images

В Актюбинской области на 2-летнего малыша упало зеркало, из-за чего он получил проникающее ранение в мозг. Ребенка экстренно прооперировали, передает "Диапазон".

Нейрохирург Ахмет Орын из отделения детской травматологии и нейрохирургии Многопрофильной областной детской больницы рассказал о случае из своей недавней практики. Ребенка доставила бригада скорой помощи.

"Ко мне на дежурство 17 февраля поступил 2-летний ребенок, дома на него упало зеркало. После осмотра нейрохирурга, реаниматолога, травматолога, хирурга ребенок в экстренном порядке поднят в операционный блок. Провели операцию по удалению инородного тела, диагноз - проникающее ранение в головной мозг. Двое суток ребенок был в реанимации", - поделился Ахмет Орын.

19 февраля из реанимации маленького пациента перевели в нейрохирургическое отделение, а уже 26 февраля в удовлетворительном состоянии выписали домой под наблюдение поликлиники по месту прикрепления.

В феврале стало известно, что жители столицы отсудили у акимата денежную компенсацию за то, что их сын получил телесные повреждения из-за некачественного покрытия футбольного поля. Мальчику были причинены телесные повреждения, он перенес операцию. Судом с ответчика в пользу каждого истца взыскана компенсация морального вреда по 250 тыс. тенге.

Осенью прошлого года сообщалось, что девочка лишилась части мизинца после похода в детский сад в Павлодаре. Пострадавшего ребенка госпитализировали, медики пытались пришить конечность, но спустя неделю ампутировали. В ДП Павлодарской области сообщили, что по данному факту проводится расследование.

А в Жамбылской области 9-месячный ребенок проглотил соску, в результате чего у него образовалась острая кишечная непроходимость. Малышу экстренно провели операцию на брюшной полости. Благодаря своевременной помощи ребенок пошел на поправку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2066112-rebenok-poluchil-ranenie-mozga-iz-za-upavshego-na-nego-zerkala-v-aktyubinskoy-oblasti/

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