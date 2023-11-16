Ребенку после похода в детский сад ампутировали палец в Павлодаре

Девочка лишилась части мизинца после похода в детский сад в Павлодаре. Инцидент произошел 11 октября. Ситуацию прокомментировали в ДП региона и городском отделе образования, передает NUR.KZ.

По словам родителей девочки, дети возвращались с прогулки в группу. Нянечка придерживала дверь, а когда малышка перешагивала порог, держась за косяк.

В этот момент сотрудница дошкольного учреждения отпустила дверь и ребенку отрубило половину мизинца. Пострадавшую госпитализировали, медики пытались пришить конечность, но спустя неделю ампутировали.

"В саду говорили, что нянечка отпустила дверь, потому что другой ребенок полез на окно. Потом они начали говорить, что этот ребенок побежал на мокрый пол. Сами путаются, что сказать.

Директор сада говорила, что компенсируют лечение (мы хотим нарастить пальчик либо сделать протез, но до 15 лет его нужно менять каждый год и летать в Москву). Потом отказалась от своих слов и отказалась отдавать мне видео с камеры. И сказала, если хотите, пишите заявление", - написали родители в соцсетях.

В ДП Павлодарской области сообщили, что по данному факту проводится расследование.

Ситуацию прокомментировали и в отделе образования Павлодара.

"За допущение данного факта к руководителю детского сада приняты меры дисциплинарного взыскания в виде выговора, воспитателю объявлено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора. Данный вопрос на контроле отдела образования", - пояснили в ведомстве.

Напомним, ранее в Сети появилась информация, что няня избивала ребенка в детском саду в Кызылорде.

В МВД сообщили, что в полицию поступило заявление от законного представителя несовершеннолетнего о принятии мер к воспитателю, которая, как утверждал заявитель, нанесла телесные повреждения ребенку в одном из частных детсадов.

Стражи порядка зарегистрировали уголовное дело по ч.2 ст.140 УК РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Были изъяты видеозаписи. Назначены судебные экспертизы. У 41-летнего воспитателя взято обязательство о явке.