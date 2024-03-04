Казахстанка обратилась к Токаеву после гибели отца (видео)

Девушка записала видеообращение к президенту страны после гибели отца в Экибастузе. Она сообщила, что установлена вина работодателя, но расследование стоит на месте, передает корреспондент NUR.KZ.

Видеообращение появилось в одном из пабликов в Instagram. На нем девушка представилась и сообщила, что ее отец погиб два месяца назад, будучи сотрудником вагонного депо в Экибастузе.

"11 января, находясь в реанимационном отделении, не приходя в сознание, мой отец скончался. По результатам проверки Павлодарской областной инспекции труда вина работодателя 100 процентов доказана. В тот же день 8 января было возбуждено уголовное дело по несчастному случаю со смертельным исходом", - говорит дочь погибшего Дина Мукатаева.

Девушка попросила обратить внимание на отсутствие расследования со стороны полиции. По ее словам, за два месяца было опрошено только четыре свидетеля, причем трое из них - в момент возбуждения уголовного дела.

На претензии ответили в ДП Павлодарской области.

"Полицией по факту нарушения правил охраны труда, что повлекло по неосторожности смерть человека, расследуется уголовное дело. Ход расследования находится на особом контроле начальника ДП Павлодарской области", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В управлении труда региона добавили, что расследование несчастного случая действительно проводили и установили 100-процентную вину работодателя.

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