Крановщик погиб на предприятии в ВКО

Крановщик погиб на горнорудном предприятии в селе Маралды ВКО в ходе несчастного случая: его задавил сломанный кран, передает телеканал "Астана".

По информации ДЧС ВКО, рабочий попросил водителя бульдозера взять кран на буксир после его поломки.

Сообщается, что из-за несоблюдения мер безопасности кран пошел юзом и придавил крановщика. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

"В результате несоблюдения техники безопасности погиб крановщик ИП "Мурзатаев". На место происшествия выехали прокурор, полиция, специалисты департамента по ЧС для детального изучения произошедшего, а также государственный инспектор труда", - заявили поданному факту в ДЧС региона.

Отмечается, что ситуация находится на постоянном контроле.

Подчеркивается, что на предприятии проведут внеплановую проверку по соблюдению норм трудового законодательства и охраны труда.

На официальном сайте МЧС РК отмечается, что основными причинами аварий и инцидентов являются нарушения требований промышленной безопасности; высокий моральный и физический износ эксплуатируемого оборудования; низкая производственная и трудовая дисциплина работников.

В министерстве призвали соблюдать правила промышленной безопасности. Обеспечение безопасности является общим делом и зоной совместной ответственности бизнеса, общества и государства.