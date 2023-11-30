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"У ребенка парализовало лицо": казахстанки требуют привлечь к ответственности врача-иностранца

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Врач заполняет карту
Врач. Иллюстративное фото: Leonardo Fernandez Viloria/Getty Images

Родители нескольких малышей заявили, что после проведенных врачом-иностранцем операций у их детей начались осложнения. Минздрав обратился в полицию, передает телеканал "Алматы".

4-летнему мальчику из Актау при рождении диагностировали врожденную тугоухость - ребенок может слышать только с помощью слухового аппарата. Видя мучения сына, его мама Ольга решилась на операцию и обратилась в частную клинику, где обещали вернуть слух малышу за 15 млн тенге.

Однако вместо слуха после операции малыш столкнулся с осложнениями.

"Мы доверились, прониклись, потому что нам говорили, что после операции дети слышат даже тиканье часов. Уже на следующий день слышат. Но на следующий день к нам даже никто не подошел.

Всю ночь была рвота. Я не могла даже взять трубку и мужу ответить, что я спасаю ребенка, чтобы он не захлебнулся. Кричала: «Умоляю! Помогите! Ребенку плохо!». Температура 40. Он плачет и просит о помощи, но помощи не было", - рассказала Ольга.

Как оказалось, Ольга не единственная пострадавшая. Родители еще нескольких малышей заявили, что их дети пострадали от рук медика-иностранца. Всего же, по данным телеканала, в Казахстане врач провел около 120 хирургических вмешательств.

"Во время операции был задет лицевой нерв. У ребенка полностью половина лица была парализована. Мы 10 месяцев после операции лечили ребенка. То есть, это были бесконечные процедуры, уколы, таблетки, хождения по врачам", - поделилась еще одна мама Альбина.

По словам бывших пациентов, частные клиники вели деятельность в Алматы и Астане. Однако сейчас переехали в другую страну. По телефону нам удалось связаться с их представителем.

"Допуска к клинической практике у него не было в Казахстане. Но мы обошлись штрафом. Штраф мы заплатили. Зачем родители тогда вообще идут на операцию, если они не доверяют этому доктору? Почему ответственность только на организаторах? Каждый человек ответственен за своего ребенка", - заявила представитель компании Малика Султан.

В департаменте Минздрава заявили, что уже направили материалы в правоохранительные органы.

"По результатам проверки были выявлены нарушения. Был составлен протокол об административном нарушении и материалы были переданы в правоохранительные органы", - сообщил руководитель департамента медицинского и фармацевтического контроля Минздрава по Астане Дархан Турлыбеков.

С заявлением родители обратились в правоохранительные органы. Там сообщили, что в отношении клиники ведется проверка. Теперь судьбу медучреждения и пациентов будет решать суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2048308-u-rebenka-paralizovalo-litso-kazahstanki-trebuyut-privlech-k-otvetstvennosti-vracha-inostrantsa/

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